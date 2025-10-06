XL1 מחיר היום

מחיר XL1 (XL1) בזמן אמת היום הוא $ 0.0006938, עם שינוי של 4.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XL1 ל USD הוא $ 0.0006938 לכל XL1.

XL1 כרגע מדורג במקום #1451 לפי שווי שוק של $ 3.98M, עם היצע במחזור של 5.74B XL1. ב‑24 השעות האחרונות, XL1 סחר בין $ 0.0006645 (נמוך) ל $ 0.0007092 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.003549262214266047, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000658478894046306.

ביצועים לטווח קצר, XL1 נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -7.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.03K.

XL1 (XL1) מידע שוק

דירוג No.1451 שווי שוק $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M נפח (24 שעות) $ 2.03K$ 2.03K $ 2.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.36M$ 26.36M $ 26.36M אספקת מחזור 5.74B 5.74B 5.74B מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של XL1 הוא $ 3.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.03K. ההיצע במחזור של XL1 הוא 5.74B, עם היצע כולל של 38000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.36M.