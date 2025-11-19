XL1 (XL1) טוקנומיקה

XL1 (XL1) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי XL1 (XL1), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:10:51 (UTC+8)
USD

XL1 (XL1) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור XL1 (XL1), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M
ההיצע הכולל:
$ 38.00B
$ 38.00B$ 38.00B
אספקה במחזור:
$ 5.74B
$ 5.74B$ 5.74B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 26.32M
$ 26.32M$ 26.32M
שיא כל הזמנים:
$ 0.0051751
$ 0.0051751$ 0.0051751
שפל כל הזמנים:
$ 0.000658478894046306
$ 0.000658478894046306$ 0.000658478894046306
מחיר נוכחי:
$ 0.0006926
$ 0.0006926$ 0.0006926

XL1 (XL1) מידע

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

אתר רשמי:
https://xyo.network
מסמך לבן:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

XL1 (XL1) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של XL1 (XL1) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של XL1 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות XL1האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את XL1טוקניומיקה, חקרו אתXL1המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XL1

מעוניין להוסיף את XL1 (XL1) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XL1, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

XL1 (XL1) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של XL1עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

XL1 חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן XL1 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XL1 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות