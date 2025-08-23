עוד על XIN

XIN מידע על מחיר

XIN מסמך לבן

XIN אתר רשמי

XIN טוקניומיקה

XIN תחזית מחיר

XIN היסטוריה

XIN מדריך קנייה

XINממיר מטבעות לפיאט

XIN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mixin סֵמֶל

Mixin מְחִיר(XIN)

1 XIN ל USDמחיר חי:

$101
$101$101
-0.49%1D
USD
Mixin (XIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:22 (UTC+8)

Mixin (XIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 100
$ 100$ 100
24 שעות נמוך
$ 105
$ 105$ 105
גבוה 24 שעות

$ 100
$ 100$ 100

$ 105
$ 105$ 105

$ 2,387.60009765625
$ 2,387.60009765625$ 2,387.60009765625

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

-0.49%

-2.80%

-2.80%

Mixin (XIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 101. במהלך 24 השעות האחרונות, XIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 100 לבין שיא של $ 105, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,387.60009765625, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XIN השתנה ב +1.00% במהלך השעה האחרונה, -0.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mixin (XIN) מידע שוק

No.4630

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.11K
$ 5.11K$ 5.11K

$ 101.00M
$ 101.00M$ 101.00M

0.00
0.00 0.00

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Mixin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.11K. ההיצע במחזור של XIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.00M.

Mixin (XIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Mixinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.4973-0.49%
30 ימים$ -14-12.18%
60 ימים$ +3.02+3.08%
90 ימים$ -7.32-6.76%
Mixin שינוי מחיר היום

היום,XIN רשם שינוי של $ -0.4973 (-0.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Mixin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -14 (-12.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Mixin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XIN ראה שינוי של $ +3.02 (+3.08%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Mixin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -7.32 (-6.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Mixin (XIN)?

בדוק את Mixin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Mixin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Mixinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Mixinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMixin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Mixinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mixin (XIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mixin (XIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mixin.

בדוק את Mixin תחזית המחיר עכשיו‏!

Mixin (XIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mixin (XIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Mixin (XIN)

מחפש איך לקנותMixin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Mixinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XIN למטבעות מקומיים

1 Mixin(XIN) ל VND
2,657,815
1 Mixin(XIN) ל AUD
A$154.53
1 Mixin(XIN) ל GBP
74.74
1 Mixin(XIN) ל EUR
85.85
1 Mixin(XIN) ל USD
$101
1 Mixin(XIN) ל MYR
RM424.2
1 Mixin(XIN) ל TRY
4,141
1 Mixin(XIN) ל JPY
¥14,847
1 Mixin(XIN) ל ARS
ARS$133,421
1 Mixin(XIN) ל RUB
8,164.84
1 Mixin(XIN) ל INR
8,842.55
1 Mixin(XIN) ל IDR
Rp1,629,032.03
1 Mixin(XIN) ל KRW
140,082.96
1 Mixin(XIN) ל PHP
5,722.66
1 Mixin(XIN) ל EGP
￡E.4,898.5
1 Mixin(XIN) ל BRL
R$547.42
1 Mixin(XIN) ל CAD
C$139.38
1 Mixin(XIN) ל BDT
12,287.66
1 Mixin(XIN) ל NGN
154,434.05
1 Mixin(XIN) ל COP
$405,622.06
1 Mixin(XIN) ל ZAR
R.1,774.57
1 Mixin(XIN) ל UAH
4,186.45
1 Mixin(XIN) ל VES
Bs14,140
1 Mixin(XIN) ל CLP
$96,960
1 Mixin(XIN) ל PKR
Rs28,635.52
1 Mixin(XIN) ל KZT
54,039.04
1 Mixin(XIN) ל THB
฿3,276.44
1 Mixin(XIN) ל TWD
NT$3,078.48
1 Mixin(XIN) ל AED
د.إ370.67
1 Mixin(XIN) ל CHF
Fr80.8
1 Mixin(XIN) ל HKD
HK$788.81
1 Mixin(XIN) ל AMD
֏38,666.84
1 Mixin(XIN) ל MAD
.د.م909
1 Mixin(XIN) ל MXN
$1,880.62
1 Mixin(XIN) ל SAR
ريال378.75
1 Mixin(XIN) ל PLN
367.64
1 Mixin(XIN) ל RON
лв436.32
1 Mixin(XIN) ל SEK
kr960.51
1 Mixin(XIN) ל BGN
лв168.67
1 Mixin(XIN) ל HUF
Ft34,329.9
1 Mixin(XIN) ל CZK
2,118.98
1 Mixin(XIN) ל KWD
د.ك30.805
1 Mixin(XIN) ל ILS
340.37
1 Mixin(XIN) ל AOA
Kz92,068.57
1 Mixin(XIN) ל BHD
.د.ب38.077
1 Mixin(XIN) ל BMD
$101
1 Mixin(XIN) ל DKK
kr644.38
1 Mixin(XIN) ל HNL
L2,644.18
1 Mixin(XIN) ל MUR
4,609.64
1 Mixin(XIN) ל NAD
$1,770.53
1 Mixin(XIN) ל NOK
kr1,019.09
1 Mixin(XIN) ל NZD
$171.7
1 Mixin(XIN) ל PAB
B/.101
1 Mixin(XIN) ל PGK
K426.22
1 Mixin(XIN) ל QAR
ر.ق366.63
1 Mixin(XIN) ל RSD
дин.10,117.17

Mixin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Mixin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMixin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Mixin

כמה שווה Mixin (XIN) היום?
החי XINהמחיר ב USD הוא 101 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XIN ל USD?
המחיר הנוכחי של XIN ל USD הוא $ 101. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mixin?
שווי השוק של XIN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XIN?
ההיצע במחזור של XIN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XIN?
‏‏XIN השיג מחיר שיא (ATH) של 2,387.60009765625 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XIN?
XIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של XIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XIN הוא $ 5.11K USD.
האם XIN יעלה השנה?
XIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:05:22 (UTC+8)

Mixin (XIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

XIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

XIN
XIN
USD
USD

1 XIN = 101 USD

מסחרXIN

USDTXIN
$101
$101$101
-0.49%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד