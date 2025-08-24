עוד על XEP

Electra Protocol סֵמֶל

Electra Protocol מְחִיר(XEP)

1 XEP ל USDמחיר חי:

$0.0002046
$0.0002046$0.0002046
-0.29%1D
USD
Electra Protocol (XEP) טבלת מחירים חיה
2025-08-25 23:26:33 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000195
$ 0.000195$ 0.000195
24 שעות נמוך
$ 0.0002079
$ 0.0002079$ 0.0002079
גבוה 24 שעות

$ 0.000195
$ 0.000195$ 0.000195

$ 0.0002079
$ 0.0002079$ 0.0002079

$ 0.00364294
$ 0.00364294$ 0.00364294

$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282$ 0.000164469871839282

-0.05%

-0.29%

+3.90%

+3.90%

Electra Protocol (XEP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002047. במהלך 24 השעות האחרונות, XEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000195 לבין שיא של $ 0.0002079, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00364294, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000164469871839282.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEP השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Electra Protocol (XEP) מידע שוק

No.1564

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

$ 57.66K
$ 57.66K$ 57.66K

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

18.25B
18.25B 18.25B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,254,548,488.280777
18,254,548,488.280777 18,254,548,488.280777

60.84%

XEP

שווי השוק הנוכחי של Electra Protocol הוא $ 3.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.66K. ההיצע במחזור של XEP הוא 18.25B, עם היצע כולל של 18254548488.280777. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.14M.

Electra Protocol (XEP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Electra Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000000595-0.29%
30 ימים$ +0.0000014+0.68%
60 ימים$ -0.0000271-11.70%
90 ימים$ -0.0000753-26.90%
Electra Protocol שינוי מחיר היום

היום,XEP רשם שינוי של $ -0.000000595 (-0.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Electra Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000014 (+0.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Electra Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XEP ראה שינוי של $ -0.0000271 (-11.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Electra Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000753 (-26.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Electra Protocol (XEP)?

בדוק את Electra Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהElectra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Electra Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXEP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Electra Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElectra Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Electra Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Electra Protocol (XEP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Electra Protocol (XEP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Electra Protocol.

בדוק את Electra Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Electra Protocol (XEP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Electra Protocol (XEP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XEP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Electra Protocol (XEP)

מחפש איך לקנותElectra Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Electra Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XEP למטבעות מקומיים

1 Electra Protocol(XEP) ל VND
5.3866805
1 Electra Protocol(XEP) ל AUD
A$0.000313191
1 Electra Protocol(XEP) ל GBP
0.000151478
1 Electra Protocol(XEP) ל EUR
0.000173995
1 Electra Protocol(XEP) ל USD
$0.0002047
1 Electra Protocol(XEP) ל MYR
RM0.00085974
1 Electra Protocol(XEP) ל TRY
0.0083927
1 Electra Protocol(XEP) ל JPY
¥0.0300909
1 Electra Protocol(XEP) ל ARS
ARS$0.276993899
1 Electra Protocol(XEP) ל RUB
0.016517243
1 Electra Protocol(XEP) ל INR
0.017919438
1 Electra Protocol(XEP) ל IDR
Rp3.301612441
1 Electra Protocol(XEP) ל KRW
0.284303736
1 Electra Protocol(XEP) ל PHP
0.011598302
1 Electra Protocol(XEP) ל EGP
￡E.0.009932044
1 Electra Protocol(XEP) ל BRL
R$0.00110538
1 Electra Protocol(XEP) ל CAD
C$0.000282486
1 Electra Protocol(XEP) ל BDT
0.024903802
1 Electra Protocol(XEP) ל NGN
0.312996535
1 Electra Protocol(XEP) ל COP
$0.822087482
1 Electra Protocol(XEP) ל ZAR
R.0.003596579
1 Electra Protocol(XEP) ל UAH
0.008484815
1 Electra Protocol(XEP) ל VES
Bs0.028658
1 Electra Protocol(XEP) ל CLP
$0.1967167
1 Electra Protocol(XEP) ל PKR
Rs0.058036544
1 Electra Protocol(XEP) ל KZT
0.109522688
1 Electra Protocol(XEP) ל THB
฿0.006636374
1 Electra Protocol(XEP) ל TWD
NT$0.006226974
1 Electra Protocol(XEP) ל AED
د.إ0.000751249
1 Electra Protocol(XEP) ל CHF
Fr0.00016376
1 Electra Protocol(XEP) ל HKD
HK$0.001598707
1 Electra Protocol(XEP) ל AMD
֏0.078367348
1 Electra Protocol(XEP) ל MAD
.د.م0.0018423
1 Electra Protocol(XEP) ל MXN
$0.003813561
1 Electra Protocol(XEP) ל SAR
ريال0.000767625
1 Electra Protocol(XEP) ל PLN
0.000745108
1 Electra Protocol(XEP) ל RON
лв0.000884304
1 Electra Protocol(XEP) ל SEK
kr0.001950791
1 Electra Protocol(XEP) ל BGN
лв0.000341849
1 Electra Protocol(XEP) ל HUF
Ft0.069530449
1 Electra Protocol(XEP) ל CZK
0.0042987
1 Electra Protocol(XEP) ל KWD
د.ك0.0000624335
1 Electra Protocol(XEP) ל ILS
0.000687792
1 Electra Protocol(XEP) ל AOA
Kz0.186598379
1 Electra Protocol(XEP) ל BHD
.د.ب0.0000771719
1 Electra Protocol(XEP) ל BMD
$0.0002047
1 Electra Protocol(XEP) ל DKK
kr0.001305986
1 Electra Protocol(XEP) ל HNL
L0.005359046
1 Electra Protocol(XEP) ל MUR
0.009342508
1 Electra Protocol(XEP) ל NAD
$0.003588391
1 Electra Protocol(XEP) ל NOK
kr0.002063376
1 Electra Protocol(XEP) ל NZD
$0.00034799
1 Electra Protocol(XEP) ל PAB
B/.0.0002047
1 Electra Protocol(XEP) ל PGK
K0.000863834
1 Electra Protocol(XEP) ל QAR
ر.ق0.000743061
1 Electra Protocol(XEP) ל RSD
дин.0.020525269

Electra Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Electra Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרElectra Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Electra Protocol

כמה שווה Electra Protocol (XEP) היום?
החי XEPהמחיר ב USD הוא 0.0002047 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XEP ל USD?
המחיר הנוכחי של XEP ל USD הוא $ 0.0002047. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Electra Protocol?
שווי השוק של XEP הוא $ 3.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XEP?
ההיצע במחזור של XEP הוא 18.25B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XEP?
‏‏XEP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00364294 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XEP?
XEP ‏‏רשם מחירATL של 0.000164469871839282 USD.
מהו נפח המסחר של XEP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XEP הוא $ 57.66K USD.
האם XEP יעלה השנה?
XEP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XEP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
2025-08-25 23:26:33 (UTC+8)

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025
הצג עוד

