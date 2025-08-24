Electra Protocol (XEP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002047. במהלך 24 השעות האחרונות, XEP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000195 לבין שיא של $ 0.0002079, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XEPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00364294, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000164469871839282.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEP השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Electra Protocol (XEP) מידע שוק
No.1564
$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M
$ 57.66K
$ 57.66K$ 57.66K
$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M
18.25B
18.25B 18.25B
30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000
18,254,548,488.280777
18,254,548,488.280777 18,254,548,488.280777
60.84%
XEP
שווי השוק הנוכחי של Electra Protocol הוא $ 3.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.66K. ההיצע במחזור של XEP הוא 18.25B, עם היצע כולל של 18254548488.280777. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.14M.
Electra Protocol (XEP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Electra Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000595
-0.29%
30 ימים
$ +0.0000014
+0.68%
60 ימים
$ -0.0000271
-11.70%
90 ימים
$ -0.0000753
-26.90%
Electra Protocol שינוי מחיר היום
היום,XEP רשם שינוי של $ -0.000000595 (-0.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Electra Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000014 (+0.68%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Electra Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,XEP ראה שינוי של $ -0.0000271 (-11.70%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Electra Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000753 (-26.90%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future
Electra Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Electra Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקXEP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Electra Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךElectra Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Electra Protocolתחזית מחיר (USD)
איך לקנות Electra Protocol (XEP)
מחפש איך לקנותElectra Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Electra Protocolב-MEXC
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.