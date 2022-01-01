Electra Protocol (XEP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Electra Protocol (XEP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Electra Protocol (XEP) מידע XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future אתר רשמי: https://electraprotocol.com מסמך לבן: https://www.electraprotocol.com/whitepaper/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/2HmJ717Smn26MRn4PzmbGf29Z5d2nU6Jqre7HyELNsX3 קנה XEPעכשיו!

Electra Protocol (XEP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Electra Protocol (XEP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M ההיצע הכולל: $ 18.26B $ 18.26B $ 18.26B אספקה במחזור: $ 18.26B $ 18.26B $ 18.26B FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M שיא כל הזמנים: $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 שפל כל הזמנים: $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 $ 0.000164469871839282 מחיר נוכחי: $ 0.0002081 $ 0.0002081 $ 0.0002081 למידע נוסף על Electra Protocol (XEP) מחיר

Electra Protocol (XEP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Electra Protocol (XEP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XEP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XEPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XEPטוקניומיקה, חקרו אתXEPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות XEP מעוניין להוסיף את Electra Protocol (XEP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת XEP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות XEP ב-MEXC עכשיו!

Electra Protocol (XEP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של XEPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה XEP עכשיו את היסטוריית המחירים!

XEP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן XEP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו XEP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה XEPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

