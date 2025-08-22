עוד על XEN

XEN Crypto סֵמֶל

XEN Crypto מְחִיר(XEN)

1 XEN ל USDמחיר חי:

XEN Crypto (XEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:43:43 (UTC+8)

XEN Crypto (XEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
XEN Crypto (XEN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000002952. במהלך 24 השעות האחרונות, XEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000002918 לבין שיא של $ 0.00000003336, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.006014481736735829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000021108767917.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XEN השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -5.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XEN Crypto (XEN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של XEN Crypto הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.50K. ההיצע במחזור של XEN הוא 0.00, עם היצע כולל של 219348093766351. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.48M.

XEN Crypto (XEN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של XEN Cryptoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000000016894-5.42%
30 ימים$ -0.00000000989-25.10%
60 ימים$ -0.00000000655-18.16%
90 ימים$ -0.00000002989-50.32%
XEN Crypto שינוי מחיר היום

היום,XEN רשם שינוי של $ -0.0000000016894 (-5.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

XEN Crypto שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000989 (-25.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

XEN Crypto שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XEN ראה שינוי של $ -0.00000000655 (-18.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

XEN Crypto שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00000002989 (-50.32%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של XEN Crypto (XEN)?

בדוק את XEN Crypto עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהXEN Crypto (XEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

XEN Crypto זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול XEN Cryptoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXEN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים XEN Cryptoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךXEN Crypto לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

XEN Cryptoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XEN Crypto (XEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XEN Crypto (XEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XEN Crypto.

בדוק את XEN Crypto תחזית המחיר עכשיו‏!

XEN Crypto (XEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XEN Crypto (XEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות XEN Crypto (XEN)

מחפש איך לקנותXEN Crypto? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש XEN Cryptoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XEN למטבעות מקומיים

XEN Crypto מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של XEN Crypto, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרXEN Crypto הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על XEN Crypto

כמה שווה XEN Crypto (XEN) היום?
החי XENהמחיר ב USD הוא 0.00000002952 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XEN ל USD?
המחיר הנוכחי של XEN ל USD הוא $ 0.00000002952. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XEN Crypto?
שווי השוק של XEN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XEN?
ההיצע במחזור של XEN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XEN?
‏‏XEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.006014481736735829 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XEN?
XEN ‏‏רשם מחירATL של 0.000000021108767917 USD.
מהו נפח המסחר של XEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XEN הוא $ 106.50K USD.
האם XEN יעלה השנה?
XEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:43:43 (UTC+8)

XEN Crypto (XEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

