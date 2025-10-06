X Empire מחיר היום

מחיר X Empire (XEMPIRE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002627, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XEMPIRE ל USD הוא $ 0.00002627 לכל XEMPIRE.

X Empire כרגע מדורג במקום #787 לפי שווי שוק של $ 18.13M, עם היצע במחזור של 690.00B XEMPIRE. ב‑24 השעות האחרונות, XEMPIRE סחר בין $ 0.00002545 (נמוך) ל $ 0.00002731 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000579987908814942, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000025148227278327.

ביצועים לטווח קצר, XEMPIRE נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -17.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.87K.

X Empire (XEMPIRE) מידע שוק

דירוג No.787 שווי שוק $ 18.13M$ 18.13M $ 18.13M נפח (24 שעות) $ 56.87K$ 56.87K $ 56.87K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.13M$ 18.13M $ 18.13M אספקת מחזור 690.00B 690.00B 690.00B מקסימום היצע 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 אספקה כוללת 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

