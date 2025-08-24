עוד על XAVA

Avalaunch

Avalaunch מְחִיר(XAVA)

Avalaunch (XAVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:26:12 (UTC+8)

Avalaunch (XAVA) מידע על מחיר (USD)

Avalaunch (XAVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2762. במהלך 24 השעות האחרונות, XAVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.271 לבין שיא של $ 0.2848, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 20.19698708165188, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1386760254658109.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAVA השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Avalaunch (XAVA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Avalaunch הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.14K. ההיצע במחזור של XAVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.62M.

Avalaunch (XAVA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Avalaunchהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003072-1.09%
30 ימים$ -0.0297-9.71%
60 ימים$ +0.0539+24.24%
90 ימים$ +0.0184+7.13%
Avalaunch שינוי מחיר היום

היום,XAVA רשם שינוי של $ -0.003072 (-1.09%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Avalaunch שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0297 (-9.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Avalaunch שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,XAVA ראה שינוי של $ +0.0539 (+24.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Avalaunch שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0184 (+7.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Avalaunch (XAVA)?

בדוק את Avalaunch עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAvalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Avalaunchההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקXAVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Avalaunchאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAvalaunch לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Avalaunchתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Avalaunch (XAVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Avalaunch (XAVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Avalaunch.

בדוק את Avalaunch תחזית המחיר עכשיו‏!

Avalaunch (XAVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Avalaunch (XAVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Avalaunch (XAVA)

מחפש איך לקנותAvalaunch? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Avalaunchב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

XAVA למטבעות מקומיים

Avalaunch מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Avalaunch, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAvalaunch הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Avalaunch

כמה שווה Avalaunch (XAVA) היום?
החי XAVAהמחיר ב USD הוא 0.2762 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XAVA ל USD?
המחיר הנוכחי של XAVA ל USD הוא $ 0.2762. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Avalaunch?
שווי השוק של XAVA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XAVA?
ההיצע במחזור של XAVA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XAVA?
‏‏XAVA השיג מחיר שיא (ATH) של 20.19698708165188 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XAVA?
XAVA ‏‏רשם מחירATL של 0.1386760254658109 USD.
מהו נפח המסחר של XAVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XAVA הוא $ 59.14K USD.
האם XAVA יעלה השנה?
XAVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XAVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:26:12 (UTC+8)

Avalaunch (XAVA) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב"קניית השיא" או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.
August 24, 2025

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת'ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת'ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת'ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.
August 23, 2025

August 23, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

