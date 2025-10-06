Work402 מחיר היום

מחיר Work402 (WORK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0003823, עם שינוי של 6.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WORK ל USD הוא $ 0.0003823 לכל WORK.

Work402 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WORK. ב‑24 השעות האחרונות, WORK סחר בין $ 0.0003506 (נמוך) ל $ 0.000414 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WORK נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו +15.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.86K.

Work402 (WORK) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Work402 הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.86K. ההיצע במחזור של WORK הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.