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מחיר Shibinhood בזמן אמת היום הוא 0.000002988 USD.WOOF שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר WOOF ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Shibinhood בזמן אמת היום הוא 0.000002988 USD.WOOF שווי השוק הוא -- USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר WOOF ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Shibinhood סֵמֶל

Shibinhood מְחִיר(WOOF)

1 WOOF ל USDמחיר חי:

$0.000002987
$0.000002987$0.000002987
-8.06%1D
USD
Shibinhood (WOOF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:15:05 (UTC+8)

Shibinhood מחיר היום

מחיר Shibinhood (WOOF) בזמן אמת היום הוא $ 0.000002988, עם שינוי של 8.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOOF ל USD הוא $ 0.000002988 לכל WOOF.

Shibinhood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WOOF. ב‑24 השעות האחרונות, WOOF סחר בין $ 0.000002907 (נמוך) ל $ 0.000003324 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WOOF נע ב -7.12% בשעה האחרונה ו +41.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.77K.

Shibinhood (WOOF) מידע שוק

--
----

$ 70.77K
$ 70.77K$ 70.77K

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

--
----

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Shibinhood הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.77K. ההיצע במחזור של WOOF הוא --, עם היצע כולל של 1000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.99M.

Shibinhood היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000002907
$ 0.000002907$ 0.000002907
24 שעות נמוך
$ 0.000003324
$ 0.000003324$ 0.000003324
גבוה 24 שעות

$ 0.000002907
$ 0.000002907$ 0.000002907

$ 0.000003324
$ 0.000003324$ 0.000003324

--
----

--
----

-7.12%

-8.06%

+41.47%

+41.47%

Shibinhood (WOOF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Shibinhoodהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000026186-8.06%
30 ימים$ +0.000002288+326.85%
60 ימים$ +0.000002288+326.85%
90 ימים$ +0.000002288+326.85%
Shibinhood שינוי מחיר היום

היום,WOOF רשם שינוי של $ -0.00000026186 (-8.06%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Shibinhood שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000002288 (+326.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Shibinhood שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WOOF ראה שינוי של $ +0.000002288 (+326.85%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Shibinhood שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000002288 (+326.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Shibinhood (WOOF)?

בדוק את Shibinhood עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור Shibinhood

Shibinhood (WOOF) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של WOOF הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Shibinhood (WOOF) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Shibinhood עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Shibinhood תגיע ב 2026–2027? בקר בדף WOOF תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Shibinhood תחזית מחיר.

איך לקנות ולהשקיע Shibinhood ב יִשְׂרָאֵל

מוכן להתחיל עם Shibinhood? קניית WOOF מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות Shibinhood. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את Shibinhood (WOOF) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ--- אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וShibinhoodיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות Shibinhood (WOOF) מדריך

מה אפשר לעשות עם Shibinhood

החזקת Shibinhood מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

  • חקור את שוק הספוט של MEXC

    חקור את שוק הספוט של MEXC

    סחור ביותר מ 2,800 טוקנים עם עמלות נמוכות במיוחד.

    מסחר בחוזים עתידיים

    מסחר בחוזים עתידיים

    סחור במינוף של עד 500x ונזילות עמוקה.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    הימר על טוקנים וקבל איירדרופים מדהימים.

    טרום-מסחר של MEXC

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    קנה ומכור טוקנים חדשים לפני שהם נרשמים רשמית.

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של Shibinhood (WOOF) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

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בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהShibinhood (WOOF)

WOOF is a meme coin.

Shibinhood מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Shibinhood, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרShibinhood הרשמי
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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Shibinhood

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 12:15:05 (UTC+8)

Shibinhood (WOOF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
אתמול, תעודות סל ביטקוין ספוט רשמו זרימה נטו פנימה של 144.9 מיליון דולר, בעוד שתעודות סל את'ריום רשמו זרימה נטו פנימה של 57 מיליון דולר
02-04 11:04:00עדכוני תעשייה
מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
מדד הדולר מגיע לרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר 2022, שוק הקריפטו ממשיך לעלות

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1WOOF
$0.000002924
$0.000002924$0.000002924
-8.12%
17.81B (USDT)
/USDTWOOF
$0.000002987
$0.000002987$0.000002987
-7.77%
22.55B (USDT)

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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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