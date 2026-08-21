Shibinhood מחיר היום

מחיר Shibinhood (WOOF) בזמן אמת היום הוא $ 0.000002988, עם שינוי של 8.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOOF ל USD הוא $ 0.000002988 לכל WOOF.

Shibinhood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- WOOF. ב‑24 השעות האחרונות, WOOF סחר בין $ 0.000002907 (נמוך) ל $ 0.000003324 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, WOOF נע ב -7.12% בשעה האחרונה ו +41.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.77K.

Shibinhood (WOOF) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 70.77K$ 70.77K $ 70.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Shibinhood הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.77K. ההיצע במחזור של WOOF הוא --, עם היצע כולל של 1000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.99M.