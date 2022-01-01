Landwolf (WOLF) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Landwolf (WOLF), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Landwolf (WOLF) מידע Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto. אתר רשמי: https://www.landwolfavax.com/ סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0x4f94b8aef08c92fefe416af073f1df1e284438ec קנה WOLFעכשיו!

Landwolf (WOLF) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Landwolf (WOLF), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M שיא כל הזמנים: $ 0.000085499 $ 0.000085499 $ 0.000085499 שפל כל הזמנים: $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 $ 0.000000003309722429 מחיר נוכחי: $ 0.000001697 $ 0.000001697 $ 0.000001697 למידע נוסף על Landwolf (WOLF) מחיר

Landwolf (WOLF) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Landwolf (WOLF) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WOLF אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WOLFהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WOLFטוקניומיקה, חקרו אתWOLFהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות WOLF מעוניין להוסיף את Landwolf (WOLF) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת WOLF, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות WOLF ב-MEXC עכשיו!

Landwolf (WOLF) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WOLFעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WOLF עכשיו את היסטוריית המחירים!

WOLF חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WOLF עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WOLF משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WOLFעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

