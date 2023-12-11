WOLF

Landwolf is the epitome of Alpha Wolf, the leader of the pack. Not even the highest mountain, the coldest terrain, the darkest forest or fastest prey can stand in the way of the Avalanche Chain mascot. Landwolf was created by Matt Furie as part of the Boy's Club, which stars the characters Pepe, Landwolf, Brett and Andy. This is the Wolf of Crypto.

שֵׁםWOLF

דירוגNo.4355

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע690,000,000,000

אספקה כוללת550,000,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000085660710498115,2024-03-14

המחיר הנמוך ביותר0.000000003309722429,2023-12-11

בלוקצ'יין ציבוריAVAX_CCHAIN

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_source

