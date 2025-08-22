Nine Chronicles (WNCG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01844. במהלך 24 השעות האחרונות, WNCG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01843 לבין שיא של $ 0.01847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WNCGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.85927372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.016919518461443125.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WNCG השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nine Chronicles (WNCG) מידע שוק
No.1158
$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M
$ 52.94K
$ 52.94K$ 52.94K
$ 18.44M
$ 18.44M$ 18.44M
528.98M
528.98M 528.98M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
723,789,440
723,789,440 723,789,440
52.89%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Nine Chronicles הוא $ 9.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.94K. ההיצע במחזור של WNCG הוא 528.98M, עם היצע כולל של 723789440. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.44M.
Nine Chronicles (WNCG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nine Chroniclesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000185
-0.10%
30 ימים
$ -0.00174
-8.63%
60 ימים
$ -0.00165
-8.22%
90 ימים
$ -0.00594
-24.37%
Nine Chronicles שינוי מחיר היום
היום,WNCG רשם שינוי של $ -0.0000185 (-0.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nine Chronicles שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00174 (-8.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nine Chronicles שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WNCG ראה שינוי של $ -0.00165 (-8.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nine Chronicles שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00594 (-24.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).
Nine Chronicles זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nine Chroniclesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWNCG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nine Chroniclesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNine Chronicles לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.