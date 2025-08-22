עוד על WNCG

Nine Chronicles סֵמֶל

Nine Chronicles מְחִיר(WNCG)

1 WNCG ל USDמחיר חי:

$0.01844
$0.01844$0.01844
-0.10%1D
USD
Nine Chronicles (WNCG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:42:43 (UTC+8)

Nine Chronicles (WNCG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01843
$ 0.01843$ 0.01843
24 שעות נמוך
$ 0.01847
$ 0.01847$ 0.01847
גבוה 24 שעות

$ 0.01843
$ 0.01843$ 0.01843

$ 0.01847
$ 0.01847$ 0.01847

$ 4.85927372
$ 4.85927372$ 4.85927372

$ 0.016919518461443125
$ 0.016919518461443125$ 0.016919518461443125

-0.17%

-0.10%

-2.13%

-2.13%

Nine Chronicles (WNCG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01844. במהלך 24 השעות האחרונות, WNCG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01843 לבין שיא של $ 0.01847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WNCGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.85927372, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.016919518461443125.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WNCG השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nine Chronicles (WNCG) מידע שוק

No.1158

$ 9.75M
$ 9.75M$ 9.75M

$ 52.94K
$ 52.94K$ 52.94K

$ 18.44M
$ 18.44M$ 18.44M

528.98M
528.98M 528.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

723,789,440
723,789,440 723,789,440

52.89%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Nine Chronicles הוא $ 9.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 52.94K. ההיצע במחזור של WNCG הוא 528.98M, עם היצע כולל של 723789440. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.44M.

Nine Chronicles (WNCG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nine Chroniclesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000185-0.10%
30 ימים$ -0.00174-8.63%
60 ימים$ -0.00165-8.22%
90 ימים$ -0.00594-24.37%
Nine Chronicles שינוי מחיר היום

היום,WNCG רשם שינוי של $ -0.0000185 (-0.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nine Chronicles שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00174 (-8.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nine Chronicles שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WNCG ראה שינוי של $ -0.00165 (-8.22%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nine Chronicles שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00594 (-24.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nine Chronicles (WNCG)?

בדוק את Nine Chronicles עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nine Chroniclesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWNCG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nine Chroniclesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNine Chronicles לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nine Chroniclesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nine Chronicles (WNCG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nine Chronicles (WNCG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nine Chronicles.

בדוק את Nine Chronicles תחזית המחיר עכשיו‏!

Nine Chronicles (WNCG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nine Chronicles (WNCG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WNCG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nine Chronicles (WNCG)

מחפש איך לקנותNine Chronicles? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nine Chroniclesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Nine Chronicles מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nine Chronicles, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNine Chronicles הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nine Chronicles

כמה שווה Nine Chronicles (WNCG) היום?
החי WNCGהמחיר ב USD הוא 0.01844 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WNCG ל USD?
המחיר הנוכחי של WNCG ל USD הוא $ 0.01844. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nine Chronicles?
שווי השוק של WNCG הוא $ 9.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WNCG?
ההיצע במחזור של WNCG הוא 528.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WNCG?
‏‏WNCG השיג מחיר שיא (ATH) של 4.85927372 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WNCG?
WNCG ‏‏רשם מחירATL של 0.016919518461443125 USD.
מהו נפח המסחר של WNCG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WNCG הוא $ 52.94K USD.
האם WNCG יעלה השנה?
WNCG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WNCG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:42:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

