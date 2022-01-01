Nine Chronicles (WNCG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nine Chronicles (WNCG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nine Chronicles (WNCG) מידע Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). אתר רשמי: https://nine-chronicles.com/ מסמך לבן: https://gold.nine-chronicles.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 קנה WNCGעכשיו!

Nine Chronicles (WNCG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nine Chronicles (WNCG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.24M $ 9.24M $ 9.24M ההיצע הכולל: $ 723.79M $ 723.79M $ 723.79M אספקה במחזור: $ 528.98M $ 528.98M $ 528.98M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.47M $ 17.47M $ 17.47M שיא כל הזמנים: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 שפל כל הזמנים: $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 מחיר נוכחי: $ 0.01747 $ 0.01747 $ 0.01747 למידע נוסף על Nine Chronicles (WNCG) מחיר

Nine Chronicles (WNCG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nine Chronicles (WNCG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WNCG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WNCGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WNCGטוקניומיקה, חקרו אתWNCGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

