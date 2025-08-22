Common Wealth (WLTH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004153. במהלך 24 השעות האחרונות, WLTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003963 לבין שיא של $ 0.004204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WLTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21845549779906134, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002104944606864166.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WLTH השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +1.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Common Wealth (WLTH) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Common Wealth הוא $ 3.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.70K. ההיצע במחזור של WLTH הוא 853.74M, עם היצע כולל של 978188960.827318. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.15M.
Common Wealth (WLTH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Common Wealthהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00006661
+1.63%
30 ימים
$ +0.000317
+8.26%
60 ימים
$ +0.001343
+47.79%
90 ימים
$ +0.000764
+22.54%
Common Wealth שינוי מחיר היום
היום,WLTH רשם שינוי של $ +0.00006661 (+1.63%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Common Wealth שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000317 (+8.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Common Wealth שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,WLTH ראה שינוי של $ +0.001343 (+47.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Common Wealth שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000764 (+22.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Common Wealth (WLTH)?
Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.
Common Wealth זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Common Wealthההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקWLTH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Common Wealthאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCommon Wealth לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Common Wealthתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Common Wealth (WLTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Common Wealth (WLTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Common Wealth.
הבנת הטוקנומיקה של Common Wealth (WLTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WLTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Common Wealth (WLTH)
מחפש איך לקנותCommon Wealth? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Common Wealthב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.