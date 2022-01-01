Common Wealth (WLTH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Common Wealth (WLTH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Common Wealth (WLTH) מידע Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. אתר רשמי: http://joincommonwealth.xyz מסמך לבן: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d קנה WLTHעכשיו!

Common Wealth (WLTH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Common Wealth (WLTH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M ההיצע הכולל: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M אספקה במחזור: $ 853.74M $ 853.74M $ 853.74M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M שיא כל הזמנים: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 שפל כל הזמנים: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 מחיר נוכחי: $ 0.004169 $ 0.004169 $ 0.004169 למידע נוסף על Common Wealth (WLTH) מחיר

Common Wealth (WLTH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Common Wealth (WLTH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של WLTH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות WLTHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את WLTHטוקניומיקה, חקרו אתWLTHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Common Wealth (WLTH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של WLTHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה WLTH עכשיו את היסטוריית המחירים!

WLTH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן WLTH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WLTH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה WLTHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

