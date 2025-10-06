WIKI CAT מחיר היום

מחיר WIKI CAT (WKC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000010872, עם שינוי של 5.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WKC ל USD הוא $ 0.00000010872 לכל WKC.

WIKI CAT כרגע מדורג במקום #405 לפי שווי שוק של $ 59.34M, עם היצע במחזור של 545.84T WKC. ב‑24 השעות האחרונות, WKC סחר בין $ 0.00000009183 (נמוך) ל $ 0.00000010998 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000000472824771637, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000000057105301.

ביצועים לטווח קצר, WKC נע ב +2.16% בשעה האחרונה ו +22.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 91.82K.

WIKI CAT (WKC) מידע שוק

דירוג No.405 שווי שוק $ 59.34M$ 59.34M $ 59.34M נפח (24 שעות) $ 91.82K$ 91.82K $ 91.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.50M$ 92.50M $ 92.50M אספקת מחזור 545.84T 545.84T 545.84T מקסימום היצע 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 850,822,824,918,178 אספקה כוללת 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 853,278,579,305,012 שיעור מחזור 64.15% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של WIKI CAT הוא $ 59.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 91.82K. ההיצע במחזור של WKC הוא 545.84T, עם היצע כולל של 853278579305012. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.50M.