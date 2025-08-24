עוד על WAL

Walrus סֵמֶל

Walrus מְחִיר(WAL)

Walrus (WAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:58 (UTC+8)

Walrus (WAL) מידע על מחיר (USD)

Walrus (WAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4054. במהלך 24 השעות האחרונות, WAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.4009 לבין שיא של $ 0.4474, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8742222240859585, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.35568715943995327.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAL השתנה ב -0.62% במהלך השעה האחרונה, -4.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUI

שווי השוק הנוכחי של Walrus הוא $ 573.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.11M. ההיצע במחזור של WAL הוא 1.41B, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.03B.

Walrus (WAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Walrusהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.019058-4.49%
30 ימים$ -0.0792-16.35%
60 ימים$ +0.0177+4.56%
90 ימים$ -0.1421-25.96%
Walrus שינוי מחיר היום

היום,WAL רשם שינוי של $ -0.019058 (-4.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Walrus שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0792 (-16.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Walrus שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,WAL ראה שינוי של $ +0.0177 (+4.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Walrus שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.1421 (-25.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Walrus (WAL)?

בדוק את Walrus עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהWalrus (WAL)

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Walrusההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקWAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Walrusאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךWalrus לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Walrusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Walrus (WAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Walrus (WAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Walrus.

בדוק את Walrus תחזית המחיר עכשיו‏!

Walrus (WAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Walrus (WAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Walrus (WAL)

מחפש איך לקנותWalrus? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Walrusב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Walrus מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Walrus, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרWalrus הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Walrus

כמה שווה Walrus (WAL) היום?
החי WALהמחיר ב USD הוא 0.4054 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAL ל USD?
המחיר הנוכחי של WAL ל USD הוא $ 0.4054. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Walrus?
שווי השוק של WAL הוא $ 573.05M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAL?
ההיצע במחזור של WAL הוא 1.41B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAL?
‏‏WAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8742222240859585 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAL?
WAL ‏‏רשם מחירATL של 0.35568715943995327 USD.
מהו נפח המסחר של WAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAL הוא $ 2.11M USD.
האם WAL יעלה השנה?
WAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:23:58 (UTC+8)

חדשות חמות

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב"קניית השיא" או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.
August 24, 2025

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת'ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת'ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת'ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.
August 23, 2025

August 23, 2025
הצג עוד

