VoluMint סֵמֶל

VoluMint מְחִיר(VMINT)

1 VMINT ל USDמחיר חי:

$0.002381
$0.002381
-1.53%1D
USD
VoluMint (VMINT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:02:20 (UTC+8)

VoluMint (VMINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002367
$ 0.002367
24 שעות נמוך
$ 0.002828
$ 0.002828
גבוה 24 שעות

$ 0.002367
$ 0.002367

$ 0.002828
$ 0.002828

$ 0.08498431759739021
$ 0.08498431759739021

$ 0.000895414007360376
$ 0.000895414007360376

0.00%

-1.53%

-27.94%

-27.94%

VoluMint (VMINT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002381. במהלך 24 השעות האחרונות, VMINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002367 לבין שיא של $ 0.002828, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VMINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08498431759739021, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000895414007360376.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VMINT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VoluMint (VMINT) מידע שוק

No.2005

$ 1.31M
$ 1.31M

$ 1.12K
$ 1.12K

$ 2.38M
$ 2.38M

552.14M
552.14M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

55.21%

ETH

שווי השוק הנוכחי של VoluMint הוא $ 1.31M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.12K. ההיצע במחזור של VMINT הוא 552.14M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.38M.

VoluMint (VMINT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VoluMintהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000037-1.53%
30 ימים$ +0.001128+90.02%
60 ימים$ +0.001104+86.45%
90 ימים$ +0.000402+20.31%
VoluMint שינוי מחיר היום

היום,VMINT רשם שינוי של $ -0.000037 (-1.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VoluMint שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001128 (+90.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VoluMint שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VMINT ראה שינוי של $ +0.001104 (+86.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VoluMint שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000402 (+20.31%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VoluMint (VMINT)?

בדוק את VoluMint עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVoluMint (VMINT)

VoluMint provides decentralised AI automated market-making service.

VoluMint זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VoluMintההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVMINT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VoluMintאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVoluMint לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VoluMintתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VoluMint (VMINT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VoluMint (VMINT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VoluMint.

בדוק את VoluMint תחזית המחיר עכשיו‏!

VoluMint (VMINT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VoluMint (VMINT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VMINT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VoluMint (VMINT)

מחפש איך לקנותVoluMint? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VoluMintב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VMINT למטבעות מקומיים

1 VoluMint(VMINT) ל VND
62.656015
1 VoluMint(VMINT) ל AUD
A$0.00364293
1 VoluMint(VMINT) ל GBP
0.00176194
1 VoluMint(VMINT) ל EUR
0.00202385
1 VoluMint(VMINT) ל USD
$0.002381
1 VoluMint(VMINT) ל MYR
RM0.0100002
1 VoluMint(VMINT) ל TRY
0.097621
1 VoluMint(VMINT) ל JPY
¥0.350007
1 VoluMint(VMINT) ל ARS
ARS$3.145301
1 VoluMint(VMINT) ל RUB
0.19248004
1 VoluMint(VMINT) ל INR
0.20845655
1 VoluMint(VMINT) ל IDR
Rp38.40322043
1 VoluMint(VMINT) ל KRW
3.30235176
1 VoluMint(VMINT) ל PHP
0.13490746
1 VoluMint(VMINT) ל EGP
￡E.0.1154785
1 VoluMint(VMINT) ל BRL
R$0.01290502
1 VoluMint(VMINT) ל CAD
C$0.00328578
1 VoluMint(VMINT) ל BDT
0.28967246
1 VoluMint(VMINT) ל NGN
3.64066805
1 VoluMint(VMINT) ל COP
$9.56223886
1 VoluMint(VMINT) ל ZAR
R.0.04183417
1 VoluMint(VMINT) ל UAH
0.09869245
1 VoluMint(VMINT) ל VES
Bs0.33334
1 VoluMint(VMINT) ל CLP
$2.28576
1 VoluMint(VMINT) ל PKR
Rs0.67506112
1 VoluMint(VMINT) ל KZT
1.27393024
1 VoluMint(VMINT) ל THB
฿0.07723964
1 VoluMint(VMINT) ל TWD
NT$0.07257288
1 VoluMint(VMINT) ל AED
د.إ0.00873827
1 VoluMint(VMINT) ל CHF
Fr0.0019048
1 VoluMint(VMINT) ל HKD
HK$0.01859561
1 VoluMint(VMINT) ל AMD
֏0.91154204
1 VoluMint(VMINT) ל MAD
.د.م0.021429
1 VoluMint(VMINT) ל MXN
$0.04433422
1 VoluMint(VMINT) ל SAR
ريال0.00892875
1 VoluMint(VMINT) ל PLN
0.00866684
1 VoluMint(VMINT) ל RON
лв0.01028592
1 VoluMint(VMINT) ל SEK
kr0.02264331
1 VoluMint(VMINT) ל BGN
лв0.00397627
1 VoluMint(VMINT) ל HUF
Ft0.8093019
1 VoluMint(VMINT) ל CZK
0.04995338
1 VoluMint(VMINT) ל KWD
د.ك0.000726205
1 VoluMint(VMINT) ל ILS
0.00802397
1 VoluMint(VMINT) ל AOA
Kz2.17044817
1 VoluMint(VMINT) ל BHD
.د.ب0.000897637
1 VoluMint(VMINT) ל BMD
$0.002381
1 VoluMint(VMINT) ל DKK
kr0.01519078
1 VoluMint(VMINT) ל HNL
L0.06233458
1 VoluMint(VMINT) ל MUR
0.10866884
1 VoluMint(VMINT) ל NAD
$0.04173893
1 VoluMint(VMINT) ל NOK
kr0.02402429
1 VoluMint(VMINT) ל NZD
$0.0040477
1 VoluMint(VMINT) ל PAB
B/.0.002381
1 VoluMint(VMINT) ל PGK
K0.01004782
1 VoluMint(VMINT) ל QAR
ر.ق0.00864303
1 VoluMint(VMINT) ל RSD
дин.0.23850477

VoluMint מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VoluMint, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVoluMint הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VoluMint

כמה שווה VoluMint (VMINT) היום?
החי VMINTהמחיר ב USD הוא 0.002381 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VMINT ל USD?
המחיר הנוכחי של VMINT ל USD הוא $ 0.002381. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VoluMint?
שווי השוק של VMINT הוא $ 1.31M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VMINT?
ההיצע במחזור של VMINT הוא 552.14M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VMINT?
‏‏VMINT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08498431759739021 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VMINT?
VMINT ‏‏רשם מחירATL של 0.000895414007360376 USD.
מהו נפח המסחר של VMINT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VMINT הוא $ 1.12K USD.
האם VMINT יעלה השנה?
VMINT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VMINT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:02:20 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

VMINT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

VMINT
VMINT
USD
USD

1 VMINT = 0.002381 USD

מסחרVMINT

USDTVMINT
$0.002381
$0.002381
-1.53%

