Vita Inu (VINU) מידע Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem. אתר רשמי: https://vitainu.org מסמך לבן: https://vita-inu.gitbook.io/whitepaper/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xfEbe8C1eD424DbF688551D4E2267e7A53698F0aa קנה VINUעכשיו!

Vita Inu (VINU) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vita Inu (VINU), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M ההיצע הכולל: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T אספקה במחזור: $ 899.60T $ 899.60T $ 899.60T FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M שיא כל הזמנים: $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 $ 0.000000078038 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.00000001612 $ 0.00000001612 $ 0.00000001612 למידע נוסף על Vita Inu (VINU) מחיר

Vita Inu (VINU) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Vita Inu (VINU) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VINU אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VINUהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VINUטוקניומיקה, חקרו אתVINUהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VINU מעוניין להוסיף את Vita Inu (VINU) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VINU, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VINU ב-MEXC עכשיו!

Vita Inu (VINU) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VINUעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VINU עכשיו את היסטוריית המחירים!

VINU חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VINU עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VINU משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VINUעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

