ProjectVex מחיר היום

מחיר ProjectVex (VEXAI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.001773, עם שינוי של 5.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VEXAI ל ILS הוא ₪ 0.001773 לכל VEXAI.

ProjectVex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- VEXAI. ב‑24 השעות האחרונות, VEXAI סחר בין ₪ 0.001672 (נמוך) ל ₪ 0.00214 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, VEXAI נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו -39.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.47K.

ProjectVex (VEXAI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 57.47K₪ 57.47K ₪ 57.47K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של ProjectVex הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.47K. ההיצע במחזור של VEXAI הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.