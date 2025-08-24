עוד על VERSEWORLD

Verse World סֵמֶל

Verse World מְחִיר(VERSEWORLD)

1 VERSEWORLD ל USDמחיר חי:

$0.1811
$0.1811$0.1811
-4.12%1D
USD
Verse World (VERSEWORLD) טבלת מחירים חיה
Verse World (VERSEWORLD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1781
$ 0.1781$ 0.1781
24 שעות נמוך
$ 0.1927
$ 0.1927$ 0.1927
גבוה 24 שעות

$ 0.1781
$ 0.1781$ 0.1781

$ 0.1927
$ 0.1927$ 0.1927

$ 0.6287465638146135
$ 0.6287465638146135$ 0.6287465638146135

$ 0.12798746444757364
$ 0.12798746444757364$ 0.12798746444757364

+0.61%

-4.12%

-7.13%

-7.13%

Verse World (VERSEWORLD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1811. במהלך 24 השעות האחרונות, VERSEWORLD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1781 לבין שיא של $ 0.1927, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VERSEWORLDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6287465638146135, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12798746444757364.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VERSEWORLD השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -4.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Verse World (VERSEWORLD) מידע שוק

No.914

$ 18.11M
$ 18.11M$ 18.11M

$ 443.19K
$ 443.19K$ 443.19K

$ 181.10M
$ 181.10M$ 181.10M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,794.198922
999,999,794.198922 999,999,794.198922

9.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Verse World הוא $ 18.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 443.19K. ההיצע במחזור של VERSEWORLD הוא 100.00M, עם היצע כולל של 999999794.198922. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 181.10M.

Verse World (VERSEWORLD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Verse Worldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.007782-4.12%
30 ימים$ -0.0651-26.45%
60 ימים$ +0.0199+12.34%
90 ימים$ -0.0189-9.45%
Verse World שינוי מחיר היום

היום,VERSEWORLD רשם שינוי של $ -0.007782 (-4.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Verse World שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0651 (-26.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Verse World שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VERSEWORLD ראה שינוי של $ +0.0199 (+12.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Verse World שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0189 (-9.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Verse World (VERSEWORLD)?

בדוק את Verse World עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVerse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Verse Worldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVERSEWORLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Verse Worldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVerse World לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Verse Worldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Verse World (VERSEWORLD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Verse World (VERSEWORLD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Verse World.

בדוק את Verse World תחזית המחיר עכשיו‏!

Verse World (VERSEWORLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Verse World (VERSEWORLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VERSEWORLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Verse World (VERSEWORLD)

מחפש איך לקנותVerse World? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Verse Worldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VERSEWORLD למטבעות מקומיים

1 Verse World(VERSEWORLD) ל VND
4,765.6465
1 Verse World(VERSEWORLD) ל AUD
A$0.277083
1 Verse World(VERSEWORLD) ל GBP
0.134014
1 Verse World(VERSEWORLD) ל EUR
0.153935
1 Verse World(VERSEWORLD) ל USD
$0.1811
1 Verse World(VERSEWORLD) ל MYR
RM0.76062
1 Verse World(VERSEWORLD) ל TRY
7.4251
1 Verse World(VERSEWORLD) ל JPY
¥26.6217
1 Verse World(VERSEWORLD) ל ARS
ARS$245.059087
1 Verse World(VERSEWORLD) ל RUB
14.612959
1 Verse World(VERSEWORLD) ל INR
15.853494
1 Verse World(VERSEWORLD) ל IDR
Rp2,920.967333
1 Verse World(VERSEWORLD) ל KRW
251.526168
1 Verse World(VERSEWORLD) ל PHP
10.261126
1 Verse World(VERSEWORLD) ל EGP
￡E.8.786972
1 Verse World(VERSEWORLD) ל BRL
R$0.97794
1 Verse World(VERSEWORLD) ל CAD
C$0.249918
1 Verse World(VERSEWORLD) ל BDT
22.032626
1 Verse World(VERSEWORLD) ל NGN
276.910955
1 Verse World(VERSEWORLD) ל COP
$727.308466
1 Verse World(VERSEWORLD) ל ZAR
R.3.181927
1 Verse World(VERSEWORLD) ל UAH
7.506595
1 Verse World(VERSEWORLD) ל VES
Bs25.354
1 Verse World(VERSEWORLD) ל CLP
$174.0371
1 Verse World(VERSEWORLD) ל PKR
Rs51.345472
1 Verse World(VERSEWORLD) ל KZT
96.895744
1 Verse World(VERSEWORLD) ל THB
฿5.871262
1 Verse World(VERSEWORLD) ל TWD
NT$5.509062
1 Verse World(VERSEWORLD) ל AED
د.إ0.664637
1 Verse World(VERSEWORLD) ל CHF
Fr0.14488
1 Verse World(VERSEWORLD) ל HKD
HK$1.414391
1 Verse World(VERSEWORLD) ל AMD
֏69.332324
1 Verse World(VERSEWORLD) ל MAD
.د.م1.6299
1 Verse World(VERSEWORLD) ל MXN
$3.373893
1 Verse World(VERSEWORLD) ל SAR
ريال0.679125
1 Verse World(VERSEWORLD) ל PLN
0.659204
1 Verse World(VERSEWORLD) ל RON
лв0.782352
1 Verse World(VERSEWORLD) ל SEK
kr1.725883
1 Verse World(VERSEWORLD) ל BGN
лв0.302437
1 Verse World(VERSEWORLD) ל HUF
Ft61.514237
1 Verse World(VERSEWORLD) ל CZK
3.8031
1 Verse World(VERSEWORLD) ל KWD
د.ك0.0552355
1 Verse World(VERSEWORLD) ל ILS
0.608496
1 Verse World(VERSEWORLD) ל AOA
Kz165.085327
1 Verse World(VERSEWORLD) ל BHD
.د.ب0.0682747
1 Verse World(VERSEWORLD) ל BMD
$0.1811
1 Verse World(VERSEWORLD) ל DKK
kr1.155418
1 Verse World(VERSEWORLD) ל HNL
L4.741198
1 Verse World(VERSEWORLD) ל MUR
8.265404
1 Verse World(VERSEWORLD) ל NAD
$3.174683
1 Verse World(VERSEWORLD) ל NOK
kr1.825488
1 Verse World(VERSEWORLD) ל NZD
$0.30787
1 Verse World(VERSEWORLD) ל PAB
B/.0.1811
1 Verse World(VERSEWORLD) ל PGK
K0.764242
1 Verse World(VERSEWORLD) ל QAR
ر.ق0.657393
1 Verse World(VERSEWORLD) ל RSD
дин.18.158897

Verse World מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Verse World, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרVerse World הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Verse World

כמה שווה Verse World (VERSEWORLD) היום?
החי VERSEWORLDהמחיר ב USD הוא 0.1811 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VERSEWORLD ל USD?
המחיר הנוכחי של VERSEWORLD ל USD הוא $ 0.1811. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Verse World?
שווי השוק של VERSEWORLD הוא $ 18.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VERSEWORLD?
ההיצע במחזור של VERSEWORLD הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VERSEWORLD?
‏‏VERSEWORLD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6287465638146135 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VERSEWORLD?
VERSEWORLD ‏‏רשם מחירATL של 0.12798746444757364 USD.
מהו נפח המסחר של VERSEWORLD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VERSEWORLD הוא $ 443.19K USD.
האם VERSEWORLD יעלה השנה?
VERSEWORLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VERSEWORLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
