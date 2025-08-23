מה זהVaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VaderAI by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VaderAI by Virtuals כמה שווה VaderAI by Virtuals (VADER) היום? החי VADERהמחיר ב USD הוא 0.008931 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי VADER ל USD? $ 0.008931 . מהו שווי השוק של VaderAI by Virtuals? שווי השוק של VADER הוא $ 8.90M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של VADER? ההיצע במחזור של VADER הוא 996.74M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VADER? ‏‏VADER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15849019150828353 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VADER? VADER ‏‏רשם מחירATL של 0.000060938884925464 USD . מהו נפח המסחר של VADER? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VADER הוא $ 67.42K USD .

VaderAI by Virtuals (VADER) עדכונים חשובים מהתעשייה

