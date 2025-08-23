עוד על VADER

VaderAI by Virtuals סֵמֶל

VaderAI by Virtuals מְחִיר(VADER)

1 VADER ל USDמחיר חי:

$0.008931
$0.008931$0.008931
-1.85%1D
USD
VaderAI by Virtuals (VADER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:01:12 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.008751
$ 0.008751$ 0.008751
24 שעות נמוך
$ 0.010072
$ 0.010072$ 0.010072
גבוה 24 שעות

$ 0.008751
$ 0.008751$ 0.008751

$ 0.010072
$ 0.010072$ 0.010072

$ 0.15849019150828353
$ 0.15849019150828353$ 0.15849019150828353

$ 0.000060938884925464
$ 0.000060938884925464$ 0.000060938884925464

+0.89%

-1.84%

-50.31%

-50.31%

VaderAI by Virtuals (VADER) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.008931. במהלך 24 השעות האחרונות, VADER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.008751 לבין שיא של $ 0.010072, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VADERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.15849019150828353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000060938884925464.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VADER השתנה ב +0.89% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-50.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VaderAI by Virtuals (VADER) מידע שוק

No.1209

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

$ 67.42K
$ 67.42K$ 67.42K

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

996.74M
996.74M 996.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,739,513
996,739,513 996,739,513

99.67%

BASE

שווי השוק הנוכחי של VaderAI by Virtuals הוא $ 8.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 67.42K. ההיצע במחזור של VADER הוא 996.74M, עם היצע כולל של 996739513. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.93M.

VaderAI by Virtuals (VADER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של VaderAI by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00016834-1.84%
30 ימים$ -0.009623-51.87%
60 ימים$ -0.035981-80.12%
90 ימים$ -0.033326-78.87%
VaderAI by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,VADER רשם שינוי של $ -0.00016834 (-1.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

VaderAI by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.009623 (-51.87%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

VaderAI by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,VADER ראה שינוי של $ -0.035981 (-80.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

VaderAI by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.033326 (-78.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של VaderAI by Virtuals (VADER)?

בדוק את VaderAI by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהVaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול VaderAI by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקVADER את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים VaderAI by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךVaderAI by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

VaderAI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VaderAI by Virtuals (VADER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VaderAI by Virtuals (VADER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VaderAI by Virtuals.

בדוק את VaderAI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

VaderAI by Virtuals (VADER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VaderAI by Virtuals (VADER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VADER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות VaderAI by Virtuals (VADER)

מחפש איך לקנותVaderAI by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש VaderAI by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

VADER למטבעות מקומיים

VaderAI by Virtuals מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של VaderAI by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרVaderAI by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על VaderAI by Virtuals

כמה שווה VaderAI by Virtuals (VADER) היום?
החי VADERהמחיר ב USD הוא 0.008931 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VADER ל USD?
המחיר הנוכחי של VADER ל USD הוא $ 0.008931. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VaderAI by Virtuals?
שווי השוק של VADER הוא $ 8.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VADER?
ההיצע במחזור של VADER הוא 996.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VADER?
‏‏VADER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.15849019150828353 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VADER?
VADER ‏‏רשם מחירATL של 0.000060938884925464 USD.
מהו נפח המסחר של VADER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VADER הוא $ 67.42K USD.
האם VADER יעלה השנה?
VADER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VADER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:01:12 (UTC+8)

VaderAI by Virtuals (VADER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

