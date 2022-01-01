VaderAI by Virtuals (VADER) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי VaderAI by Virtuals (VADER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

VaderAI by Virtuals (VADER) מידע Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. אתר רשמי: https://app.virtuals.io/virtuals/896 סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x731814e491571A2e9eE3c5b1F7f3b962eE8f4870 קנה VADERעכשיו!

VaderAI by Virtuals (VADER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור VaderAI by Virtuals (VADER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M ההיצע הכולל: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M אספקה במחזור: $ 996.74M $ 996.74M $ 996.74M FDV (שווי מדולל מלא): $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M שיא כל הזמנים: $ 0.168 $ 0.168 $ 0.168 שפל כל הזמנים: $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 $ 0.000060938884925464 מחיר נוכחי: $ 0.007465 $ 0.007465 $ 0.007465 למידע נוסף על VaderAI by Virtuals (VADER) מחיר

VaderAI by Virtuals (VADER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של VaderAI by Virtuals (VADER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VADER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VADERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VADERטוקניומיקה, חקרו אתVADERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

VaderAI by Virtuals (VADER) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VADERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VADER עכשיו את היסטוריית המחירים!

