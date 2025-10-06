ExchangeDEX+
מחיר StablR USD בזמן אמת היום הוא 1 USD.USDR שווי השוק הוא 7,852,397.68 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר USDR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

StablR USD (USDR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:03:43 (UTC+8)

StablR USD מחיר היום

מחיר StablR USD (USDR) בזמן אמת היום הוא $ 1, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDR ל USD הוא $ 1 לכל USDR.

StablR USD כרגע מדורג במקום #1166 לפי שווי שוק של $ 7.85M, עם היצע במחזור של 7.85M USDR. ב‑24 השעות האחרונות, USDR סחר בין $ 0.997 (נמוך) ל $ 1 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.02146361646693, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.980782166260219.

ביצועים לטווח קצר, USDR נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.19K.

StablR USD (USDR) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של StablR USD הוא $ 7.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.19K. ההיצע במחזור של USDR הוא 7.85M, עם היצע כולל של 7852397.68. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.85M.

StablR USD היסטוריית המחירים USD

StablR USD (USDR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של StablR USDהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

StablR USD שינוי מחיר היום

היום,USDR רשם שינוי של $ +0.001 (+0.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

StablR USD שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002 (+0.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

StablR USD שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,USDR ראה שינוי של $ +0.002 (+0.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

StablR USD שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.008 (+0.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של StablR USD (USDR)?

בדוק את StablR USD עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור StablR USD

StablR USD (USDR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
StablR USD (USDR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של StablR USD עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר StablR USD יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור USDR תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על StablR USD תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב StablR USD

מוכן להתחיל עם StablR USD? קניית USDR מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות StablR USD. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את StablR USD (USDR) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-7.85M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וStablR USDיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות StablR USD (USDR) מדריך

מה אפשר לעשות עם StablR USD

החזקת StablR USD מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של StablR USD (USDR) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהStablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של StablR USD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על StablR USD

כמה שווה 1 StablR USD ב-2030?
אם StablR USD תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של StablR USD מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:03:43 (UTC+8)

גלה עוד על StablR USD

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

