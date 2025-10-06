StablR USD מחיר היום

מחיר StablR USD (USDR) בזמן אמת היום הוא $ 1, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDR ל USD הוא $ 1 לכל USDR.

StablR USD כרגע מדורג במקום #1166 לפי שווי שוק של $ 7.85M, עם היצע במחזור של 7.85M USDR. ב‑24 השעות האחרונות, USDR סחר בין $ 0.997 (נמוך) ל $ 1 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.02146361646693, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.980782166260219.

ביצועים לטווח קצר, USDR נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.19K.

StablR USD (USDR) מידע שוק

דירוג No.1166 שווי שוק $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M נפח (24 שעות) $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.85M$ 7.85M $ 7.85M אספקת מחזור 7.85M 7.85M 7.85M מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 7,852,397.68 7,852,397.68 7,852,397.68 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של StablR USD הוא $ 7.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.19K. ההיצע במחזור של USDR הוא 7.85M, עם היצע כולל של 7852397.68. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.85M.