Decentralized USD (USDD) מידע USDD 2.0 is a decentralized stablecoin based on security, transparency, and stability. It integrates safe liquidation, dynamic collateral adjustments, and advanced risk management to maintain its 1:1 peg to the US dollar. With over-collateralization and community-driven governance, users retain full control of their assets within a transparent and auditable system. אתר רשמי: https://usdd.io/ מסמך לבן: https://usdd.network/USDD-en.pdf סייר בלוקים: https://tronscan.org/#/token20/TXDk8mbtRbXeYuMNS83CfKPaYYT8XWv9Hz קנה USDDעכשיו!

Decentralized USD (USDD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Decentralized USD (USDD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 460.86M $ 460.86M $ 460.86M ההיצע הכולל: $ 461.00M $ 461.00M $ 461.00M אספקה במחזור: $ 461.00M $ 461.00M $ 461.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 460.86M $ 460.86M $ 460.86M שיא כל הזמנים: $ 1.0477 $ 1.0477 $ 1.0477 שפל כל הזמנים: $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 $ 0.9254333369528154 מחיר נוכחי: $ 0.9997 $ 0.9997 $ 0.9997 למידע נוסף על Decentralized USD (USDD) מחיר

Decentralized USD (USDD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Decentralized USD (USDD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של USDD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות USDDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את USDDטוקניומיקה, חקרו אתUSDDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות USDD מעוניין להוסיף את Decentralized USD (USDD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת USDD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות USDD ב-MEXC עכשיו!

Decentralized USD (USDD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של USDDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה USDD עכשיו את היסטוריית המחירים!

USDD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן USDD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו USDD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה USDDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

