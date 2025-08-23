עוד על UQC

UQC מידע על מחיר

UQC מסמך לבן

UQC אתר רשמי

UQC טוקניומיקה

UQC תחזית מחיר

UQC היסטוריה

UQC מדריך קנייה

UQCממיר מטבעות לפיאט

UQC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Uquid סֵמֶל

Uquid מְחִיר(UQC)

1 UQC ל USDמחיר חי:

$4.184
$4.184$4.184
-0.26%1D
USD
Uquid (UQC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:00:44 (UTC+8)

Uquid (UQC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.184
$ 4.184$ 4.184
24 שעות נמוך
$ 4.281
$ 4.281$ 4.281
גבוה 24 שעות

$ 4.184
$ 4.184$ 4.184

$ 4.281
$ 4.281$ 4.281

$ 33.70574952
$ 33.70574952$ 33.70574952

$ 0.0370745608992
$ 0.0370745608992$ 0.0370745608992

0.00%

-0.26%

-2.52%

-2.52%

Uquid (UQC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4.184. במהלך 24 השעות האחרונות, UQC נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.184 לבין שיא של $ 4.281, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UQCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.70574952, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0370745608992.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UQC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Uquid (UQC) מידע שוק

No.630

$ 41.84M
$ 41.84M$ 41.84M

$ 25.65K
$ 25.65K$ 25.65K

$ 167.36M
$ 167.36M$ 167.36M

10.00M
10.00M 10.00M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Uquid הוא $ 41.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.65K. ההיצע במחזור של UQC הוא 10.00M, עם היצע כולל של 40000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 167.36M.

Uquid (UQC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Uquidהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01091-0.26%
30 ימים$ -0.403-8.79%
60 ימים$ +1.346+47.42%
90 ימים$ +1.187+39.60%
Uquid שינוי מחיר היום

היום,UQC רשם שינוי של $ -0.01091 (-0.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Uquid שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.403 (-8.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Uquid שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UQC ראה שינוי של $ +1.346 (+47.42%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Uquid שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.187 (+39.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Uquid (UQC)?

בדוק את Uquid עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUquid (UQC)

UQUID IS LEADING WEB 3.0 SHOPPING WITH BRIDGE BETWEEN 2TRILION BILLION MARKET OF BLOCKCHAIN WITH 4 TRILLION E-COMMERCE.

Uquid זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Uquidההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUQC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Uquidאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUquid לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Uquidתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Uquid (UQC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Uquid (UQC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Uquid.

בדוק את Uquid תחזית המחיר עכשיו‏!

Uquid (UQC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Uquid (UQC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UQC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Uquid (UQC)

מחפש איך לקנותUquid? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Uquidב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UQC למטבעות מקומיים

1 Uquid(UQC) ל VND
110,101.96
1 Uquid(UQC) ל AUD
A$6.40152
1 Uquid(UQC) ל GBP
3.09616
1 Uquid(UQC) ל EUR
3.5564
1 Uquid(UQC) ל USD
$4.184
1 Uquid(UQC) ל MYR
RM17.5728
1 Uquid(UQC) ל TRY
171.544
1 Uquid(UQC) ל JPY
¥615.048
1 Uquid(UQC) ל ARS
ARS$5,527.064
1 Uquid(UQC) ל RUB
338.23456
1 Uquid(UQC) ל INR
366.3092
1 Uquid(UQC) ל IDR
Rp67,483.86152
1 Uquid(UQC) ל KRW
5,803.04064
1 Uquid(UQC) ל PHP
237.06544
1 Uquid(UQC) ל EGP
￡E.202.924
1 Uquid(UQC) ל BRL
R$22.67728
1 Uquid(UQC) ל CAD
C$5.77392
1 Uquid(UQC) ל BDT
509.02544
1 Uquid(UQC) ל NGN
6,397.5452
1 Uquid(UQC) ל COP
$16,803.19504
1 Uquid(UQC) ל ZAR
R.73.51288
1 Uquid(UQC) ל UAH
173.4268
1 Uquid(UQC) ל VES
Bs585.76
1 Uquid(UQC) ל CLP
$4,016.64
1 Uquid(UQC) ל PKR
Rs1,186.24768
1 Uquid(UQC) ל KZT
2,238.60736
1 Uquid(UQC) ל THB
฿135.72896
1 Uquid(UQC) ל TWD
NT$127.52832
1 Uquid(UQC) ל AED
د.إ15.35528
1 Uquid(UQC) ל CHF
Fr3.3472
1 Uquid(UQC) ל HKD
HK$32.67704
1 Uquid(UQC) ל AMD
֏1,601.80256
1 Uquid(UQC) ל MAD
.د.م37.656
1 Uquid(UQC) ל MXN
$77.90608
1 Uquid(UQC) ל SAR
ريال15.69
1 Uquid(UQC) ל PLN
15.22976
1 Uquid(UQC) ל RON
лв18.07488
1 Uquid(UQC) ל SEK
kr39.78984
1 Uquid(UQC) ל BGN
лв6.98728
1 Uquid(UQC) ל HUF
Ft1,422.1416
1 Uquid(UQC) ל CZK
87.78032
1 Uquid(UQC) ל KWD
د.ك1.27612
1 Uquid(UQC) ל ILS
14.10008
1 Uquid(UQC) ל AOA
Kz3,814.00888
1 Uquid(UQC) ל BHD
.د.ب1.577368
1 Uquid(UQC) ל BMD
$4.184
1 Uquid(UQC) ל DKK
kr26.69392
1 Uquid(UQC) ל HNL
L109.53712
1 Uquid(UQC) ל MUR
190.95776
1 Uquid(UQC) ל NAD
$73.34552
1 Uquid(UQC) ל NOK
kr42.21656
1 Uquid(UQC) ל NZD
$7.1128
1 Uquid(UQC) ל PAB
B/.4.184
1 Uquid(UQC) ל PGK
K17.65648
1 Uquid(UQC) ל QAR
ر.ق15.18792
1 Uquid(UQC) ל RSD
дин.419.11128

Uquid מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Uquid, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUquid הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Uquid

כמה שווה Uquid (UQC) היום?
החי UQCהמחיר ב USD הוא 4.184 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UQC ל USD?
המחיר הנוכחי של UQC ל USD הוא $ 4.184. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Uquid?
שווי השוק של UQC הוא $ 41.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UQC?
ההיצע במחזור של UQC הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UQC?
‏‏UQC השיג מחיר שיא (ATH) של 33.70574952 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UQC?
UQC ‏‏רשם מחירATL של 0.0370745608992 USD.
מהו נפח המסחר של UQC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UQC הוא $ 25.65K USD.
האם UQC יעלה השנה?
UQC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UQC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:00:44 (UTC+8)

Uquid (UQC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

UQC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UQC
UQC
USD
USD

1 UQC = 4.184 USD

מסחרUQC

USDTUQC
$4.184
$4.184$4.184
-0.26%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד