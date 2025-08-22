עוד על UPT

UPT מידע על מחיר

UPT מסמך לבן

UPT אתר רשמי

UPT טוקניומיקה

UPT תחזית מחיר

UPT היסטוריה

UPT מדריך קנייה

UPTממיר מטבעות לפיאט

UPT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

UpRock סֵמֶל

UpRock מְחִיר(UPT)

1 UPT ל USDמחיר חי:

$0.00826
$0.00826$0.00826
-2.36%1D
USD
UpRock (UPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:38:52 (UTC+8)

UpRock (UPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00824
$ 0.00824$ 0.00824
24 שעות נמוך
$ 0.00859
$ 0.00859$ 0.00859
גבוה 24 שעות

$ 0.00824
$ 0.00824$ 0.00824

$ 0.00859
$ 0.00859$ 0.00859

$ 0.00888371219651544
$ 0.00888371219651544$ 0.00888371219651544

$ 0.007717753830140509
$ 0.007717753830140509$ 0.007717753830140509

0.00%

-2.36%

-0.96%

-0.96%

UpRock (UPT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00826. במהלך 24 השעות האחרונות, UPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00824 לבין שיא של $ 0.00859, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00888371219651544, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.007717753830140509.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -2.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UpRock (UPT) מידע שוק

No.3827

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 121.00K
$ 121.00K$ 121.00K

$ 8.26M
$ 8.26M$ 8.26M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,893,888.2705091
999,893,888.2705091 999,893,888.2705091

0.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של UpRock הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 121.00K. ההיצע במחזור של UPT הוא 0.00, עם היצע כולל של 999893888.2705091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.26M.

UpRock (UPT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UpRockהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001996-2.36%
30 ימים$ -0.00031-3.62%
60 ימים$ +0.00042+5.35%
90 ימים$ -0.00028-3.28%
UpRock שינוי מחיר היום

היום,UPT רשם שינוי של $ -0.0001996 (-2.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UpRock שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00031 (-3.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UpRock שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UPT ראה שינוי של $ +0.00042 (+5.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UpRock שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00028 (-3.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UpRock (UPT)?

בדוק את UpRock עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUpRock (UPT)

UpRock is the world's best rewards program, where customers earn passive income to fuel the fastest growing mobile-first data network for the AI-driven internet. This network powers our DePIN-as-a-Service platform offering geo-specific real-time data collection, network intelligence and website monitoring, and the essential pre-processing tasks required for AI training.

UpRock זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UpRockההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUPT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UpRockאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUpRock לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UpRockתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UpRock (UPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UpRock (UPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UpRock.

בדוק את UpRock תחזית המחיר עכשיו‏!

UpRock (UPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UpRock (UPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UpRock (UPT)

מחפש איך לקנותUpRock? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UpRockב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UPT למטבעות מקומיים

1 UpRock(UPT) ל VND
217.3619
1 UpRock(UPT) ל AUD
A$0.0127204
1 UpRock(UPT) ל GBP
0.0061124
1 UpRock(UPT) ל EUR
0.007021
1 UpRock(UPT) ל USD
$0.00826
1 UpRock(UPT) ל MYR
RM0.034692
1 UpRock(UPT) ל TRY
0.33866
1 UpRock(UPT) ל JPY
¥1.21422
1 UpRock(UPT) ל ARS
ARS$10.91146
1 UpRock(UPT) ל RUB
0.665756
1 UpRock(UPT) ל INR
0.7234108
1 UpRock(UPT) ל IDR
Rp133.2257878
1 UpRock(UPT) ל KRW
11.4721488
1 UpRock(UPT) ל PHP
0.468755
1 UpRock(UPT) ל EGP
￡E.0.4006926
1 UpRock(UPT) ל BRL
R$0.0449344
1 UpRock(UPT) ל CAD
C$0.0113988
1 UpRock(UPT) ל BDT
0.9956604
1 UpRock(UPT) ל NGN
12.6106246
1 UpRock(UPT) ל COP
$33.04
1 UpRock(UPT) ל ZAR
R.0.1447978
1 UpRock(UPT) ל UAH
0.3383296
1 UpRock(UPT) ל VES
Bs1.1564
1 UpRock(UPT) ל CLP
$7.92134
1 UpRock(UPT) ל PKR
Rs2.3227946
1 UpRock(UPT) ל KZT
4.4005976
1 UpRock(UPT) ל THB
฿0.268037
1 UpRock(UPT) ל TWD
NT$0.2517648
1 UpRock(UPT) ל AED
د.إ0.0303142
1 UpRock(UPT) ל CHF
Fr0.006608
1 UpRock(UPT) ל HKD
HK$0.0645106
1 UpRock(UPT) ל AMD
֏3.1275664
1 UpRock(UPT) ל MAD
.د.م0.0740922
1 UpRock(UPT) ל MXN
$0.1539664
1 UpRock(UPT) ל SAR
ريال0.030975
1 UpRock(UPT) ל PLN
0.0300664
1 UpRock(UPT) ל RON
лв0.0356832
1 UpRock(UPT) ל SEK
kr0.0786352
1 UpRock(UPT) ל BGN
лв0.0137942
1 UpRock(UPT) ל HUF
Ft2.8094738
1 UpRock(UPT) ל CZK
0.17346
1 UpRock(UPT) ל KWD
د.ك0.0025193
1 UpRock(UPT) ל ILS
0.0279188
1 UpRock(UPT) ל AOA
Kz7.5295682
1 UpRock(UPT) ל BHD
.د.ب0.00311402
1 UpRock(UPT) ל BMD
$0.00826
1 UpRock(UPT) ל DKK
kr0.0526988
1 UpRock(UPT) ל HNL
L0.2141818
1 UpRock(UPT) ל MUR
0.3769864
1 UpRock(UPT) ל NAD
$0.1443848
1 UpRock(UPT) ל NOK
kr0.0835912
1 UpRock(UPT) ל NZD
$0.014042
1 UpRock(UPT) ל PAB
B/.0.00826
1 UpRock(UPT) ל PGK
K0.0345268
1 UpRock(UPT) ל QAR
ر.ق0.0298186
1 UpRock(UPT) ל RSD
дин.0.8278172

UpRock מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UpRock, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUpRock הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UpRock

כמה שווה UpRock (UPT) היום?
החי UPTהמחיר ב USD הוא 0.00826 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UPT ל USD?
המחיר הנוכחי של UPT ל USD הוא $ 0.00826. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UpRock?
שווי השוק של UPT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UPT?
ההיצע במחזור של UPT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UPT?
‏‏UPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00888371219651544 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UPT?
UPT ‏‏רשם מחירATL של 0.007717753830140509 USD.
מהו נפח המסחר של UPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UPT הוא $ 121.00K USD.
האם UPT יעלה השנה?
UPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:38:52 (UTC+8)

UpRock (UPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

UPT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

UPT
UPT
USD
USD

1 UPT = 0.00826 USD

מסחרUPT

USDTUPT
$0.00826
$0.00826$0.00826
-2.36%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד