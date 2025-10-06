UOMI מחיר היום

מחיר UOMI (UOMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.001717, עם שינוי של 1.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UOMI ל USD הוא $ 0.001717 לכל UOMI.

UOMI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- UOMI. ב‑24 השעות האחרונות, UOMI סחר בין $ 0.001712 (נמוך) ל $ 0.001744 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, UOMI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -8.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.28K.

UOMI (UOMI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 4,919,219,238 4,919,219,238 4,919,219,238 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של UOMI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.28K. ההיצע במחזור של UOMI הוא --, עם היצע כולל של 4919219238. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.45M.