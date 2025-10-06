UnitedHealth מחיר היום

מחיר UnitedHealth (UNHON) בזמן אמת היום הוא $ 320.87, עם שינוי של 2.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UNHON ל USD הוא $ 320.87 לכל UNHON.

UnitedHealth כרגע מדורג במקום #2067 לפי שווי שוק של $ 1.02M, עם היצע במחזור של 3.16K UNHON. ב‑24 השעות האחרונות, UNHON סחר בין $ 320.39 (נמוך) ל $ 329.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 390.3287355029531, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 304.5677510227731.

ביצועים לטווח קצר, UNHON נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -0.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 66.08K.

UnitedHealth (UNHON) מידע שוק

דירוג No.2067 שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) $ 66.08K$ 66.08K $ 66.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 3.16K 3.16K 3.16K אספקה כוללת 3,164.76643809 3,164.76643809 3,164.76643809 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של UnitedHealth הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.08K. ההיצע במחזור של UNHON הוא 3.16K, עם היצע כולל של 3164.76643809. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.