Turtle מחיר היום

מחיר Turtle (TURTLE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.04454, עם שינוי של 1.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TURTLE ל ILS הוא ₪ 0.04454 לכל TURTLE.

Turtle כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TURTLE. ב‑24 השעות האחרונות, TURTLE סחר בין ₪ 0.04317 (נמוך) ל ₪ 0.04721 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TURTLE נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו +5.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 67.13K.

Turtle (TURTLE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 67.13K₪ 67.13K ₪ 67.13K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 44.54M₪ 44.54M ₪ 44.54M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Turtle הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 67.13K. ההיצע במחזור של TURTLE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 44.54M.