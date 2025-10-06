TRWA מחיר היום

מחיר TRWA (TRWA) בזמן אמת היום הוא $ 0.001057, עם שינוי של 11.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRWA ל USD הוא $ 0.001057 לכל TRWA.

TRWA כרגע מדורג במקום #1150 לפי שווי שוק של $ 7.40M, עם היצע במחזור של 7.00B TRWA. ב‑24 השעות האחרונות, TRWA סחר בין $ 0.001051 (נמוך) ל $ 0.001281 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.020769324352142213, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000074877740838432.

ביצועים לטווח קצר, TRWA נע ב -0.38% בשעה האחרונה ו -56.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.37K.

TRWA (TRWA) מידע שוק

דירוג No.1150 שווי שוק $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M נפח (24 שעות) $ 71.37K$ 71.37K $ 71.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.57M$ 10.57M $ 10.57M אספקת מחזור 7.00B 7.00B 7.00B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 70.02% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של TRWA הוא $ 7.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.37K. ההיצע במחזור של TRWA הוא 7.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.57M.