TRIBE

TRIBE מְחִיר(TRIBE)

1 TRIBE ל USDמחיר חי:

$0.663
-2.72%1D
-2.72%1D
USD
TRIBE (TRIBE) טבלת מחירים חיה
TRIBE (TRIBE) מידע על מחיר (USD)

TRIBE (TRIBE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.663. במהלך 24 השעות האחרונות, TRIBE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.6307 לבין שיא של $ 0.6875, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRIBEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.49166441, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRIBE השתנה ב +4.39% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRIBE (TRIBE) מידע שוק

No.4232

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.63K
$ 53.63K$ 53.63K

$ 663.00M
$ 663.00M$ 663.00M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-04-04 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של TRIBE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 53.63K. ההיצע במחזור של TRIBE הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 663.00M.

TRIBE (TRIBE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TRIBEהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.018538-2.71%
30 ימים$ +0.157+31.02%
60 ימים$ +0.1912+40.52%
90 ימים$ +0.2681+67.89%
TRIBE שינוי מחיר היום

היום,TRIBE רשם שינוי של $ -0.018538 (-2.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TRIBE שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.157 (+31.02%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TRIBE שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TRIBE ראה שינוי של $ +0.1912 (+40.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TRIBE שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.2681 (+67.89%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TRIBE (TRIBE)?

בדוק את TRIBE עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTRIBE (TRIBE)

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TRIBEההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

TRIBEתחזית מחיר (USD)

TRIBE (TRIBE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TRIBE (TRIBE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRIBE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TRIBE (TRIBE)

מחפש איך לקנותTRIBE? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TRIBEב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TRIBE למטבעות מקומיים

1 TRIBE(TRIBE) ל VND
17,446.845
1 TRIBE(TRIBE) ל AUD
A$1.01439
1 TRIBE(TRIBE) ל GBP
0.49062
1 TRIBE(TRIBE) ל EUR
0.56355
1 TRIBE(TRIBE) ל USD
$0.663
1 TRIBE(TRIBE) ל MYR
RM2.7846
1 TRIBE(TRIBE) ל TRY
27.17637
1 TRIBE(TRIBE) ל JPY
¥97.461
1 TRIBE(TRIBE) ל ARS
ARS$885.17793
1 TRIBE(TRIBE) ל RUB
53.60355
1 TRIBE(TRIBE) ל INR
58.03902
1 TRIBE(TRIBE) ל IDR
Rp10,693.54689
1 TRIBE(TRIBE) ל KRW
920.82744
1 TRIBE(TRIBE) ל PHP
37.54569
1 TRIBE(TRIBE) ל EGP
￡E.32.16213
1 TRIBE(TRIBE) ל BRL
R$3.59346
1 TRIBE(TRIBE) ל CAD
C$0.91494
1 TRIBE(TRIBE) ל BDT
80.66058
1 TRIBE(TRIBE) ל NGN
1,013.76015
1 TRIBE(TRIBE) ל COP
$2,662.64778
1 TRIBE(TRIBE) ל ZAR
R.11.64228
1 TRIBE(TRIBE) ל UAH
27.48135
1 TRIBE(TRIBE) ל VES
Bs92.82
1 TRIBE(TRIBE) ל CLP
$636.48
1 TRIBE(TRIBE) ל PKR
Rs187.97376
1 TRIBE(TRIBE) ל KZT
354.73152
1 TRIBE(TRIBE) ל THB
฿21.49446
1 TRIBE(TRIBE) ל TWD
NT$20.20161
1 TRIBE(TRIBE) ל AED
د.إ2.43321
1 TRIBE(TRIBE) ל CHF
Fr0.5304
1 TRIBE(TRIBE) ל HKD
HK$5.17803
1 TRIBE(TRIBE) ל AMD
֏253.82292
1 TRIBE(TRIBE) ל MAD
.د.م5.967
1 TRIBE(TRIBE) ל MXN
$12.31854
1 TRIBE(TRIBE) ל SAR
ريال2.48625
1 TRIBE(TRIBE) ל PLN
2.41332
1 TRIBE(TRIBE) ל RON
лв2.85753
1 TRIBE(TRIBE) ל SEK
kr6.30513
1 TRIBE(TRIBE) ל BGN
лв1.10721
1 TRIBE(TRIBE) ל HUF
Ft225.12165
1 TRIBE(TRIBE) ל CZK
13.90311
1 TRIBE(TRIBE) ל KWD
د.ك0.202215
1 TRIBE(TRIBE) ל ILS
2.23431
1 TRIBE(TRIBE) ל AOA
Kz604.37091
1 TRIBE(TRIBE) ל BHD
.د.ب0.249951
1 TRIBE(TRIBE) ל BMD
$0.663
1 TRIBE(TRIBE) ל DKK
kr4.22331
1 TRIBE(TRIBE) ל HNL
L17.35734
1 TRIBE(TRIBE) ל MUR
30.25932
1 TRIBE(TRIBE) ל NAD
$11.62239
1 TRIBE(TRIBE) ל NOK
kr6.67641
1 TRIBE(TRIBE) ל NZD
$1.1271
1 TRIBE(TRIBE) ל PAB
B/.0.663
1 TRIBE(TRIBE) ל PGK
K2.79786
1 TRIBE(TRIBE) ל QAR
ر.ق2.40669
1 TRIBE(TRIBE) ל RSD
дин.66.37956

למובן מעמיק יותר של TRIBE, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTRIBE הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TRIBE

כמה שווה TRIBE (TRIBE) היום?
החי TRIBEהמחיר ב USD הוא 0.663 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRIBE ל USD?
המחיר הנוכחי של TRIBE ל USD הוא $ 0.663. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TRIBE?
שווי השוק של TRIBE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRIBE?
ההיצע במחזור של TRIBE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRIBE?
‏‏TRIBE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.49166441 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRIBE?
TRIBE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRIBE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRIBE הוא $ 53.63K USD.
האם TRIBE יעלה השנה?
TRIBE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRIBE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

