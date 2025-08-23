Shiba Inu Treat (TREAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001582. במהלך 24 השעות האחרונות, TREAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001568 לבין שיא של $ 0.002091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TREATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.019750864633969658, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001262164869066865.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREAT השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -16.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Shiba Inu Treat (TREAT) מידע שוק
No.3473
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 204.90K
$ 204.90K$ 204.90K
$ 15.82M
$ 15.82M$ 15.82M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Shiba Inu Treat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 204.90K. ההיצע במחזור של TREAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.82M.
Shiba Inu Treat (TREAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Shiba Inu Treatהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0003029
-16.07%
30 ימים
$ -0.000579
-26.80%
60 ימים
$ +0.000149
+10.39%
90 ימים
$ -0.001092
-40.84%
Shiba Inu Treat שינוי מחיר היום
היום,TREAT רשם שינוי של $ -0.0003029 (-16.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Shiba Inu Treat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000579 (-26.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Shiba Inu Treat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TREAT ראה שינוי של $ +0.000149 (+10.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Shiba Inu Treat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001092 (-40.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Shiba Inu Treat (TREAT)?
Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.
Shiba Inu Treat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Shiba Inu Treatההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTREAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Shiba Inu Treatאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךShiba Inu Treat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Shiba Inu Treatתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Shiba Inu Treat (TREAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shiba Inu Treat (TREAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shiba Inu Treat.
הבנת הטוקנומיקה של Shiba Inu Treat (TREAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TREAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Shiba Inu Treat (TREAT)
מחפש איך לקנותShiba Inu Treat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Shiba Inu Treatב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.