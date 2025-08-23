עוד על TREAT

TREAT מידע על מחיר

TREAT מסמך לבן

TREAT אתר רשמי

TREAT טוקניומיקה

TREAT תחזית מחיר

TREAT היסטוריה

TREAT מדריך קנייה

TREATממיר מטבעות לפיאט

TREAT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shiba Inu Treat סֵמֶל

Shiba Inu Treat מְחִיר(TREAT)

1 TREAT ל USDמחיר חי:

$0.001582
$0.001582$0.001582
-16.07%1D
USD
Shiba Inu Treat (TREAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:54 (UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001568
$ 0.001568$ 0.001568
24 שעות נמוך
$ 0.002091
$ 0.002091$ 0.002091
גבוה 24 שעות

$ 0.001568
$ 0.001568$ 0.001568

$ 0.002091
$ 0.002091$ 0.002091

$ 0.019750864633969658
$ 0.019750864633969658$ 0.019750864633969658

$ 0.001262164869066865
$ 0.001262164869066865$ 0.001262164869066865

+0.12%

-16.07%

+12.67%

+12.67%

Shiba Inu Treat (TREAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001582. במהלך 24 השעות האחרונות, TREAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001568 לבין שיא של $ 0.002091, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TREATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.019750864633969658, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001262164869066865.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREAT השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -16.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shiba Inu Treat (TREAT) מידע שוק

No.3473

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 204.90K
$ 204.90K$ 204.90K

$ 15.82M
$ 15.82M$ 15.82M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Shiba Inu Treat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 204.90K. ההיצע במחזור של TREAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.82M.

Shiba Inu Treat (TREAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Shiba Inu Treatהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0003029-16.07%
30 ימים$ -0.000579-26.80%
60 ימים$ +0.000149+10.39%
90 ימים$ -0.001092-40.84%
Shiba Inu Treat שינוי מחיר היום

היום,TREAT רשם שינוי של $ -0.0003029 (-16.07%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Shiba Inu Treat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000579 (-26.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Shiba Inu Treat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TREAT ראה שינוי של $ +0.000149 (+10.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Shiba Inu Treat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001092 (-40.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Shiba Inu Treat (TREAT)?

בדוק את Shiba Inu Treat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהShiba Inu Treat (TREAT)

Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse.

Shiba Inu Treat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Shiba Inu Treatההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTREAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Shiba Inu Treatאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךShiba Inu Treat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Shiba Inu Treatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shiba Inu Treat (TREAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shiba Inu Treat (TREAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shiba Inu Treat.

בדוק את Shiba Inu Treat תחזית המחיר עכשיו‏!

Shiba Inu Treat (TREAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shiba Inu Treat (TREAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TREAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Shiba Inu Treat (TREAT)

מחפש איך לקנותShiba Inu Treat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Shiba Inu Treatב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TREAT למטבעות מקומיים

1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל VND
41.63033
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל AUD
A$0.00242046
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל GBP
0.00117068
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל EUR
0.0013447
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל USD
$0.001582
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל MYR
RM0.0066444
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל TRY
0.06484618
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל JPY
¥0.232554
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל ARS
ARS$2.11214402
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל RUB
0.1279047
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל INR
0.13848828
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל IDR
Rp25.51612546
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל KRW
2.19720816
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל PHP
0.08958866
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל EGP
￡E.0.07674282
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל BRL
R$0.00857444
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל CAD
C$0.00218316
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל BDT
0.19246612
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל NGN
2.4189571
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל COP
$6.35340692
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל ZAR
R.0.02777992
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל UAH
0.0655739
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל VES
Bs0.22148
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל CLP
$1.51872
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל PKR
Rs0.44852864
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל KZT
0.84643328
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל THB
฿0.05128844
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל TWD
NT$0.04820354
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל AED
د.إ0.00580594
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל CHF
Fr0.0012656
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל HKD
HK$0.01235542
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל AMD
֏0.60565288
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל MAD
.د.م0.014238
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל MXN
$0.02939356
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל SAR
ريال0.0059325
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל PLN
0.00575848
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל RON
лв0.00681842
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל SEK
kr0.01504482
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל BGN
лв0.00264194
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל HUF
Ft0.5371681
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל CZK
0.03317454
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל KWD
د.ك0.00048251
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל ILS
0.00533134
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל AOA
Kz1.44210374
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל BHD
.د.ب0.000596414
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל BMD
$0.001582
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל DKK
kr0.01007734
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל HNL
L0.04141676
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל MUR
0.07220248
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל NAD
$0.02773246
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל NOK
kr0.01593074
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל NZD
$0.0026894
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל PAB
B/.0.001582
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל PGK
K0.00667604
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל QAR
ر.ق0.00574266
1 Shiba Inu Treat(TREAT) ל RSD
дин.0.15838984

Shiba Inu Treat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Shiba Inu Treat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרShiba Inu Treat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Shiba Inu Treat

כמה שווה Shiba Inu Treat (TREAT) היום?
החי TREATהמחיר ב USD הוא 0.001582 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TREAT ל USD?
המחיר הנוכחי של TREAT ל USD הוא $ 0.001582. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shiba Inu Treat?
שווי השוק של TREAT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TREAT?
ההיצע במחזור של TREAT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TREAT?
‏‏TREAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.019750864633969658 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TREAT?
TREAT ‏‏רשם מחירATL של 0.001262164869066865 USD.
מהו נפח המסחר של TREAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TREAT הוא $ 204.90K USD.
האם TREAT יעלה השנה?
TREAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TREAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:07:54 (UTC+8)

Shiba Inu Treat (TREAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TREAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TREAT
TREAT
USD
USD

1 TREAT = 0.001582 USD

מסחרTREAT

USDTTREAT
$0.001582
$0.001582$0.001582
-15.93%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד