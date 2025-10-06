Trading Payment מחיר היום

מחיר Trading Payment (TPTU) בזמן אמת היום הוא $ 0.0706, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TPTU ל USD הוא $ 0.0706 לכל TPTU.

Trading Payment כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TPTU. ב‑24 השעות האחרונות, TPTU סחר בין $ 0.07019 (נמוך) ל $ 0.07096 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TPTU נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.81K.

Trading Payment (TPTU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 59.81K$ 59.81K $ 59.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 423.60K$ 423.60K $ 423.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 6,000,000 6,000,000 6,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SMART

שווי השוק הנוכחי של Trading Payment הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.81K. ההיצע במחזור של TPTU הוא --, עם היצע כולל של 6000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 423.60K.