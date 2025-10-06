TOWER Ecosystem מחיר היום

מחיר TOWER Ecosystem (TOWER) בזמן אמת היום הוא $ 0.000667, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOWER ל USD הוא $ 0.000667 לכל TOWER.

TOWER Ecosystem כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- TOWER. ב‑24 השעות האחרונות, TOWER סחר בין $ 0.0006503 (נמוך) ל $ 0.0007017 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, TOWER נע ב +1.56% בשעה האחרונה ו -14.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.78K.

TOWER Ecosystem (TOWER) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 65.78K$ 65.78K $ 65.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של TOWER Ecosystem הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.78K. ההיצע במחזור של TOWER הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.67M.