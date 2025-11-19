TOWER Ecosystem (TOWER) טוקנומיקה
TOWER Ecosystem (TOWER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TOWER Ecosystem (TOWER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
TOWER Ecosystem (TOWER) מידע
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
TOWER Ecosystem (TOWER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של TOWER Ecosystem (TOWER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TOWER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TOWERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TOWERטוקניומיקה, חקרו אתTOWERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
איך לקנות TOWER
מעוניין להוסיף את TOWER Ecosystem (TOWER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TOWER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.
TOWER Ecosystem (TOWER) היסטוריית מחירים
ניתוח היסטוריית המחירים של TOWERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.
TOWER חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן TOWER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TOWER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.
אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות
קנה TOWER Ecosystem (TOWER)
סְכוּם
1 TOWER = 0.0006802 USD
מסחר TOWER Ecosystem (TOWER)
HOT
מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק
נפח TOP
מטבעות הקריפטו עם נפח המסחר הגבוה ביותר
נוסף לאחרונה
מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר
המרוויחים המובילים
העולים המובילים בקריפטו ב 24 שעות שכל סוחר צריך לשים לב אליהם
HAiO
HAIO
+268.60%
OMNILABS
OMNILABS
+255.00%
REWARDS ON PROJECT
RWD
+213.66%
United Protocol
UT
+167.83%
LuckyMeme
LUCKY
+71.80%