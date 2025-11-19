TOWER Ecosystem (TOWER) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי TOWER Ecosystem (TOWER), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 07:05:42 (UTC+8)
TOWER Ecosystem (TOWER) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TOWER Ecosystem (TOWER), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
ההיצע הכולל:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
אספקה במחזור:
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M
שיא כל הזמנים:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
שפל כל הזמנים:
מחיר נוכחי:
$ 0.0006802
$ 0.0006802$ 0.0006802

TOWER Ecosystem (TOWER) מידע

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

אתר רשמי:
https://towerecosystem.com/
מסמך לבן:
https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/
סייר בלוקים:
https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

TOWER Ecosystem (TOWER) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של TOWER Ecosystem (TOWER) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של TOWER אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות TOWERהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את TOWERטוקניומיקה, חקרו אתTOWERהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TOWER

מעוניין להוסיף את TOWER Ecosystem (TOWER) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TOWER, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

TOWER Ecosystem (TOWER) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של TOWERעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

TOWER חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן TOWER עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TOWER משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

