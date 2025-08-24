עוד על TORN

TornadoCash סֵמֶל

TornadoCash מְחִיר(TORN)

1 TORN ל USDמחיר חי:

-0.95%1D
USD
TornadoCash (TORN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:19:37 (UTC+8)

TornadoCash (TORN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.17%

-0.95%

+9.42%

+9.42%

TornadoCash (TORN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 12.309. במהלך 24 השעות האחרונות, TORN נסחר בטווח שבין שפל של $ 12.026 לבין שיא של $ 12.691, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 437.41273213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.3085467209410526.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TORN השתנה ב +1.17% במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TornadoCash (TORN) מידע שוק

No.502

ETH

שווי השוק הנוכחי של TornadoCash הוא $ 64.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 86.57K. ההיצע במחזור של TORN הוא 5.26M, עם היצע כולל של 9999997.246815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.09M.

TornadoCash (TORN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של TornadoCashהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.11806-0.95%
30 ימים$ +1.157+10.37%
60 ימים$ +2.622+27.06%
90 ימים$ +2.712+28.25%
TornadoCash שינוי מחיר היום

היום,TORN רשם שינוי של $ -0.11806 (-0.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

TornadoCash שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +1.157 (+10.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

TornadoCash שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TORN ראה שינוי של $ +2.622 (+27.06%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

TornadoCash שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +2.712 (+28.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של TornadoCash (TORN)?

בדוק את TornadoCash עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול TornadoCashההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTORN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים TornadoCashאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTornadoCash לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

TornadoCashתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TornadoCash (TORN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TornadoCash (TORN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TornadoCash.

בדוק את TornadoCash תחזית המחיר עכשיו‏!

TornadoCash (TORN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TornadoCash (TORN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TORN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות TornadoCash (TORN)

מחפש איך לקנותTornadoCash? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש TornadoCashב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TORN למטבעות מקומיים

1 TornadoCash(TORN) ל VND
323,911.335
1 TornadoCash(TORN) ל AUD
A$18.83277
1 TornadoCash(TORN) ל GBP
9.10866
1 TornadoCash(TORN) ל EUR
10.46265
1 TornadoCash(TORN) ל USD
$12.309
1 TornadoCash(TORN) ל MYR
RM51.6978
1 TornadoCash(TORN) ל TRY
504.669
1 TornadoCash(TORN) ל JPY
¥1,809.423
1 TornadoCash(TORN) ל ARS
ARS$16,656.16953
1 TornadoCash(TORN) ל RUB
993.21321
1 TornadoCash(TORN) ל INR
1,077.52986
1 TornadoCash(TORN) ל IDR
Rp198,532.23027
1 TornadoCash(TORN) ל KRW
17,095.72392
1 TornadoCash(TORN) ל PHP
697.42794
1 TornadoCash(TORN) ל EGP
￡E.597.23268
1 TornadoCash(TORN) ל BRL
R$66.4686
1 TornadoCash(TORN) ל CAD
C$16.98642
1 TornadoCash(TORN) ל BDT
1,497.51294
1 TornadoCash(TORN) ל NGN
18,821.07645
1 TornadoCash(TORN) ל COP
$49,433.68254
1 TornadoCash(TORN) ל ZAR
R.216.26913
1 TornadoCash(TORN) ל UAH
510.20805
1 TornadoCash(TORN) ל VES
Bs1,723.26
1 TornadoCash(TORN) ל CLP
$11,828.949
1 TornadoCash(TORN) ל PKR
Rs3,489.84768
1 TornadoCash(TORN) ל KZT
6,585.80736
1 TornadoCash(TORN) ל THB
฿399.05778
1 TornadoCash(TORN) ל TWD
NT$374.43978
1 TornadoCash(TORN) ל AED
د.إ45.17403
1 TornadoCash(TORN) ל CHF
Fr9.8472
1 TornadoCash(TORN) ל HKD
HK$96.13329
1 TornadoCash(TORN) ל AMD
֏4,712.37756
1 TornadoCash(TORN) ל MAD
.د.م110.781
1 TornadoCash(TORN) ל MXN
$229.31667
1 TornadoCash(TORN) ל SAR
ريال46.15875
1 TornadoCash(TORN) ל PLN
44.80476
1 TornadoCash(TORN) ל RON
лв53.17488
1 TornadoCash(TORN) ל SEK
kr117.30477
1 TornadoCash(TORN) ל BGN
лв20.55603
1 TornadoCash(TORN) ל HUF
Ft4,180.99803
1 TornadoCash(TORN) ל CZK
258.489
1 TornadoCash(TORN) ל KWD
د.ك3.754245
1 TornadoCash(TORN) ל ILS
41.35824
1 TornadoCash(TORN) ל AOA
Kz11,220.51513
1 TornadoCash(TORN) ל BHD
.د.ب4.640493
1 TornadoCash(TORN) ל BMD
$12.309
1 TornadoCash(TORN) ל DKK
kr78.53142
1 TornadoCash(TORN) ל HNL
L322.24962
1 TornadoCash(TORN) ל MUR
561.78276
1 TornadoCash(TORN) ל NAD
$215.77677
1 TornadoCash(TORN) ל NOK
kr124.07472
1 TornadoCash(TORN) ל NZD
$20.9253
1 TornadoCash(TORN) ל PAB
B/.12.309
1 TornadoCash(TORN) ל PGK
K51.94398
1 TornadoCash(TORN) ל QAR
ر.ق44.68167
1 TornadoCash(TORN) ל RSD
дин.1,234.22343

TornadoCash מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של TornadoCash, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרTornadoCash הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על TornadoCash

כמה שווה TornadoCash (TORN) היום?
החי TORNהמחיר ב USD הוא 12.309 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TORN ל USD?
המחיר הנוכחי של TORN ל USD הוא $ 12.309. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TornadoCash?
שווי השוק של TORN הוא $ 64.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TORN?
ההיצע במחזור של TORN הוא 5.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TORN?
‏‏TORN השיג מחיר שיא (ATH) של 437.41273213 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TORN?
TORN ‏‏רשם מחירATL של 1.3085467209410526 USD.
מהו נפח המסחר של TORN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TORN הוא $ 86.57K USD.
האם TORN יעלה השנה?
TORN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TORN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:19:37 (UTC+8)

