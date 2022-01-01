TornadoCash (TORN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי TornadoCash (TORN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

TornadoCash (TORN) מידע Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. אתר רשמי: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c קנה TORNעכשיו!

TornadoCash (TORN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור TornadoCash (TORN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 60.49M $ 60.49M $ 60.49M ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (שווי מדולל מלא): $ 115.00M $ 115.00M $ 115.00M שיא כל הזמנים: $ 463.5 $ 463.5 $ 463.5 שפל כל הזמנים: $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 מחיר נוכחי: $ 11.5 $ 11.5 $ 11.5 למידע נוסף על TornadoCash (TORN) מחיר

TornadoCash (TORN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של TornadoCash (TORN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TORN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TORNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TORNטוקניומיקה, חקרו אתTORNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TORN מעוניין להוסיף את TornadoCash (TORN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TORN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TORN ב-MEXC עכשיו!

TornadoCash (TORN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TORNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TORN עכשיו את היסטוריית המחירים!

TORN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TORN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TORN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TORNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

