Trac Network (TNK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.5694. במהלך 24 השעות האחרונות, TNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.5409 לבין שיא של $ 0.625, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.911982442698248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002123294088625495.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TNK השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, -5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Trac Network (TNK) מידע שוק
No.1074
$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M
$ 63.17K
$ 63.17K$ 63.17K
$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M
21.00M
21.00M 21.00M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
100.00%
BRC20
שווי השוק הנוכחי של Trac Network הוא $ 11.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.17K. ההיצע במחזור של TNK הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.96M.
Trac Network (TNK) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Trac Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.029968
-5.00%
30 ימים
$ +0.223
+64.37%
60 ימים
$ +0.2619
+85.17%
90 ימים
$ +0.1342
+30.83%
Trac Network שינוי מחיר היום
היום,TNK רשם שינוי של $ -0.029968 (-5.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Trac Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.223 (+64.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Trac Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TNK ראה שינוי של $ +0.2619 (+85.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Trac Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1342 (+30.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Trac Network (TNK)?
Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.
Trac Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Trac Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTNK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Trac Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTrac Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Trac Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Trac Network (TNK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Trac Network (TNK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Trac Network.
הבנת הטוקנומיקה של Trac Network (TNK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TNK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Trac Network (TNK)
מחפש איך לקנותTrac Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Trac Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.