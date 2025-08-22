מה זהTrac Network (TNK)

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Trac Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Trac Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



Trac Network (TNK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Trac Network (TNK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TNK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Trac Network (TNK)

מחפש איך לקנותTrac Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Trac Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TNK למטבעות מקומיים

Trac Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Trac Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Trac Network כמה שווה Trac Network (TNK) היום? החי TNKהמחיר ב USD הוא 0.5694 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי TNK ל USD? $ 0.5694 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של TNK ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Trac Network? שווי השוק של TNK הוא $ 11.96M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של TNK? ההיצע במחזור של TNK הוא 21.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TNK? ‏‏TNK השיג מחיר שיא (ATH) של 7.911982442698248 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TNK? TNK ‏‏רשם מחירATL של 0.002123294088625495 USD . מהו נפח המסחר של TNK? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TNK הוא $ 63.17K USD . האם TNK יעלה השנה? TNK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TNK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

