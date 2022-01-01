Trac Network (TNK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Trac Network (TNK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Trac Network (TNK) מידע Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem. אתר רשמי: https://trac.network/ סייר בלוקים: https://unisat.io/brc20/trac קנה TNKעכשיו!

Trac Network (TNK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Trac Network (TNK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M ההיצע הכולל: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M אספקה במחזור: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M שיא כל הזמנים: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 שפל כל הזמנים: $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 $ 0.002123294088625495 מחיר נוכחי: $ 0.5228 $ 0.5228 $ 0.5228 למידע נוסף על Trac Network (TNK) מחיר

Trac Network (TNK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Trac Network (TNK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TNK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TNKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TNKטוקניומיקה, חקרו אתTNKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TNK מעוניין להוסיף את Trac Network (TNK) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TNK, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TNK ב-MEXC עכשיו!

Trac Network (TNK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TNKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TNK עכשיו את היסטוריית המחירים!

TNK חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TNK עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TNK משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TNKעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

