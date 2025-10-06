PrompTale AI מחיר היום

מחיר PrompTale AI (TALE) בזמן אמת היום הוא $ 0.001742, עם שינוי של 4.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TALE ל USD הוא $ 0.001742 לכל TALE.

PrompTale AI כרגע מדורג במקום #2847 לפי שווי שוק של $ 176.63K, עם היצע במחזור של 101.39M TALE. ב‑24 השעות האחרונות, TALE סחר בין $ 0.001735 (נמוך) ל $ 0.002015 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.3090272322133998, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.001573939371062527.

ביצועים לטווח קצר, TALE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -32.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.45K.

PrompTale AI (TALE) מידע שוק

דירוג No.2847 שווי שוק $ 176.63K$ 176.63K $ 176.63K נפח (24 שעות) $ 23.45K$ 23.45K $ 23.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 871.00K$ 871.00K $ 871.00K אספקת מחזור 101.39M 101.39M 101.39M מקסימום היצע 500,000,000 500,000,000 500,000,000 אספקה כוללת 500,000,000 500,000,000 500,000,000 שיעור מחזור 20.27% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של PrompTale AI הוא $ 176.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.45K. ההיצע במחזור של TALE הוא 101.39M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 871.00K.