מחיר PrompTale AI בזמן אמת היום הוא 0.001742 USD.TALE שווי השוק הוא 176,627.186086 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר TALE ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על TALE

TALE מידע על מחיר

מה זה TALE

TALE מסמך לבן

TALE אתר רשמי

TALE טוקניומיקה

TALE תחזית מחיר

TALE היסטוריה

TALE מדריך קנייה

TALEממיר מטבעות לפיאט

TALE ספוט

TALE חוזים עתידיים של USDT-M

PrompTale AI סֵמֶל

PrompTale AI מְחִיר(TALE)

1 TALE ל USDמחיר חי:

$0.001742
-4.75%1D
USD
PrompTale AI (TALE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:01:26 (UTC+8)

PrompTale AI מחיר היום

מחיר PrompTale AI (TALE) בזמן אמת היום הוא $ 0.001742, עם שינוי של 4.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TALE ל USD הוא $ 0.001742 לכל TALE.

PrompTale AI כרגע מדורג במקום #2847 לפי שווי שוק של $ 176.63K, עם היצע במחזור של 101.39M TALE. ב‑24 השעות האחרונות, TALE סחר בין $ 0.001735 (נמוך) ל $ 0.002015 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.3090272322133998, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.001573939371062527.

ביצועים לטווח קצר, TALE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -32.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.45K.

PrompTale AI (TALE) מידע שוק

No.2847

$ 176.63K
$ 23.45K
$ 871.00K
101.39M
500,000,000
500,000,000
20.27%

BSC

שווי השוק הנוכחי של PrompTale AI הוא $ 176.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.45K. ההיצע במחזור של TALE הוא 101.39M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 871.00K.

PrompTale AI היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001735
24 שעות נמוך
$ 0.002015
גבוה 24 שעות

$ 0.001735
$ 0.002015
$ 0.3090272322133998
$ 0.001573939371062527
0.00%

-4.75%

-32.12%

-32.12%

PrompTale AI (TALE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PrompTale AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00008687-4.75%
30 ימים$ -0.000936-34.96%
60 ימים$ -0.007907-81.95%
90 ימים$ -0.003312-65.54%
PrompTale AI שינוי מחיר היום

היום,TALE רשם שינוי של $ -0.00008687 (-4.75%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PrompTale AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000936 (-34.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PrompTale AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TALE ראה שינוי של $ -0.007907 (-81.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PrompTale AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003312 (-65.54%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PrompTale AI (TALE)?

בדוק את PrompTale AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור PrompTale AI

PrompTale AI (TALE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TALE הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
PrompTale AI (TALE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של PrompTale AI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר PrompTale AI יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור TALE תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על PrompTale AI תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב PrompTale AI

מוכן להתחיל עם PrompTale AI? קניית TALE מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות PrompTale AI. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את PrompTale AI (TALE) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-101.39M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וPrompTale AIיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות PrompTale AI (TALE) מדריך

מה אפשר לעשות עם PrompTale AI

החזקת PrompTale AI מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של PrompTale AI (TALE) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהPrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PrompTale AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPrompTale AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PrompTale AI

כמה שווה 1 PrompTale AI ב-2030?
אם PrompTale AI תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של PrompTale AI מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
PrompTale AI (TALE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על PrompTale AI

TALE USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב TALE עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של TALE USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב PrompTale AI (TALE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב PrompTale AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTALE
$0.001742
$0.001742$0.001742
-2.51%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

