Tada סֵמֶל

Tada מְחִיר(TADA)

1 TADA ל USDמחיר חי:

$0.00296
-3.36%1D
USD
Tada (TADA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:05:35 (UTC+8)

Tada (TADA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002928
24 שעות נמוך
$ 0.003195
גבוה 24 שעות

$ 0.002928
$ 0.003195
$ 0.48655235282912385
$ 0.00290250556270203
-0.61%

-3.36%

-6.75%

-6.75%

Tada (TADA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00296. במהלך 24 השעות האחרונות, TADA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002928 לבין שיא של $ 0.003195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TADAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.48655235282912385, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00290250556270203.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TADA השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -3.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tada (TADA) מידע שוק

No.1825

$ 2.03M
$ 50.39K
$ 2.96M
685.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
68.58%

EGLD

שווי השוק הנוכחי של Tada הוא $ 2.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.39K. ההיצע במחזור של TADA הוא 685.82M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.96M.

Tada (TADA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Tadaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00010291-3.36%
30 ימים$ -0.000624-17.42%
60 ימים$ -0.000921-23.74%
90 ימים$ -0.001959-39.83%
Tada שינוי מחיר היום

היום,TADA רשם שינוי של $ -0.00010291 (-3.36%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Tada שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000624 (-17.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Tada שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,TADA ראה שינוי של $ -0.000921 (-23.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Tada שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001959 (-39.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Tada (TADA)?

בדוק את Tada עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTada (TADA)

Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community.

Tada זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Tadaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקTADA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Tadaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTada לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Tadaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tada (TADA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tada (TADA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tada.

בדוק את Tada תחזית המחיר עכשיו‏!

Tada (TADA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tada (TADA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TADA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Tada (TADA)

מחפש איך לקנותTada? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Tadaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

TADA למטבעות מקומיים

1 Tada(TADA) ל VND
77.8924
1 Tada(TADA) ל AUD
A$0.0045288
1 Tada(TADA) ל GBP
0.0021904
1 Tada(TADA) ל EUR
0.002516
1 Tada(TADA) ל USD
$0.00296
1 Tada(TADA) ל MYR
RM0.012432
1 Tada(TADA) ל TRY
0.1213304
1 Tada(TADA) ל JPY
¥0.43512
1 Tada(TADA) ל ARS
ARS$3.9361488
1 Tada(TADA) ל RUB
0.2392568
1 Tada(TADA) ל INR
0.2591184
1 Tada(TADA) ל IDR
Rp47.7419288
1 Tada(TADA) ל KRW
4.1110848
1 Tada(TADA) ל PHP
0.1676248
1 Tada(TADA) ל EGP
￡E.0.1435896
1 Tada(TADA) ל BRL
R$0.0160432
1 Tada(TADA) ל CAD
C$0.0040848
1 Tada(TADA) ל BDT
0.3601136
1 Tada(TADA) ל NGN
4.525988
1 Tada(TADA) ל COP
$11.84
1 Tada(TADA) ל ZAR
R.0.051948
1 Tada(TADA) ל UAH
0.122692
1 Tada(TADA) ל VES
Bs0.4144
1 Tada(TADA) ל CLP
$2.8416
1 Tada(TADA) ל PKR
Rs0.8392192
1 Tada(TADA) ל KZT
1.5837184
1 Tada(TADA) ל THB
฿0.0959632
1 Tada(TADA) ל TWD
NT$0.0901912
1 Tada(TADA) ל AED
د.إ0.0108632
1 Tada(TADA) ל CHF
Fr0.002368
1 Tada(TADA) ל HKD
HK$0.0231176
1 Tada(TADA) ל AMD
֏1.1332064
1 Tada(TADA) ל MAD
.د.م0.02664
1 Tada(TADA) ל MXN
$0.0549968
1 Tada(TADA) ל SAR
ريال0.0111
1 Tada(TADA) ל PLN
0.0107448
1 Tada(TADA) ל RON
лв0.0127576
1 Tada(TADA) ל SEK
kr0.0281496
1 Tada(TADA) ל BGN
лв0.0049432
1 Tada(TADA) ל HUF
Ft1.0043872
1 Tada(TADA) ל CZK
0.062012
1 Tada(TADA) ל KWD
د.ك0.0009028
1 Tada(TADA) ל ILS
0.0099752
1 Tada(TADA) ל AOA
Kz2.6982472
1 Tada(TADA) ל BHD
.د.ب0.00111592
1 Tada(TADA) ל BMD
$0.00296
1 Tada(TADA) ל DKK
kr0.0188552
1 Tada(TADA) ל HNL
L0.0774928
1 Tada(TADA) ל MUR
0.1350944
1 Tada(TADA) ל NAD
$0.0518888
1 Tada(TADA) ל NOK
kr0.0298072
1 Tada(TADA) ל NZD
$0.005032
1 Tada(TADA) ל PAB
B/.0.00296
1 Tada(TADA) ל PGK
K0.0124912
1 Tada(TADA) ל QAR
ر.ق0.0107448
1 Tada(TADA) ל RSD
дин.0.2961184

Tada מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Tada, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTada הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Tada

כמה שווה Tada (TADA) היום?
החי TADAהמחיר ב USD הוא 0.00296 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TADA ל USD?
המחיר הנוכחי של TADA ל USD הוא $ 0.00296. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tada?
שווי השוק של TADA הוא $ 2.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TADA?
ההיצע במחזור של TADA הוא 685.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TADA?
‏‏TADA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.48655235282912385 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TADA?
TADA ‏‏רשם מחירATL של 0.00290250556270203 USD.
מהו נפח המסחר של TADA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TADA הוא $ 50.39K USD.
האם TADA יעלה השנה?
TADA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TADA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:05:35 (UTC+8)

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

TADA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TADA
TADA
USD
USD

1 TADA = 0.00296 USD

מסחרTADA

USDTTADA
$0.00296
-3.33%

