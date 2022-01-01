Tada (TADA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tada (TADA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tada (TADA) מידע Ta-da is a revolutionary micro-tasking platform transforming how tasks are accomplished and rewarded. We strive to become the first decentralized and secure Web3 micro-tasking platform. Our goal is to disrupt multiple markets with a single solution. We are revolutionizing micro-tasking by emphasizing the high quality of tasks completed by our engaged community. אתר רשמי: https://ta-da.io/ מסמך לבן: https://docs.ta-da.io/introduction/overview סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AY1emMxqWLJnHE2HkQvLdLyVpZdsLzq4S3tx5whCNQoC קנה TADAעכשיו!

Tada (TADA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tada (TADA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 685.82M $ 685.82M $ 685.82M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M שיא כל הזמנים: $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 שפל כל הזמנים: $ 0.002696332306004043 $ 0.002696332306004043 $ 0.002696332306004043 מחיר נוכחי: $ 0.00285 $ 0.00285 $ 0.00285 למידע נוסף על Tada (TADA) מחיר

Tada (TADA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tada (TADA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TADA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TADAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TADAטוקניומיקה, חקרו אתTADAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TADA מעוניין להוסיף את Tada (TADA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TADA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TADA ב-MEXC עכשיו!

Tada (TADA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TADAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TADA עכשיו את היסטוריית המחירים!

TADA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TADA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TADA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TADAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

