SyncVault סֵמֶל

SyncVault מְחִיר(SVTS)

$0.27073
-2.72%1D
USD
SyncVault (SVTS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:33:02 (UTC+8)

SyncVault (SVTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.17%

-2.71%

-3.67%

-3.67%

SyncVault (SVTS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.27073. במהלך 24 השעות האחרונות, SVTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.27064 לבין שיא של $ 0.27957, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SVTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.41508791793739513, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03146446041021334.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SVTS השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -2.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SyncVault (SVTS) מידע שוק

No.3691

0.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של SyncVault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 244.02K. ההיצע במחזור של SVTS הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 270.73M.

SyncVault (SVTS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SyncVaultהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0075698-2.71%
30 ימים$ -0.06258-18.78%
60 ימים$ -0.07915-22.63%
90 ימים$ -0.08723-24.37%
SyncVault שינוי מחיר היום

היום,SVTS רשם שינוי של $ -0.0075698 (-2.71%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SyncVault שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.06258 (-18.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SyncVault שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SVTS ראה שינוי של $ -0.07915 (-22.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SyncVault שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.08723 (-24.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SyncVault (SVTS)?

בדוק את SyncVault עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSyncVault (SVTS)

SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.

SyncVault זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SyncVaultההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSVTS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SyncVaultאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSyncVault לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SyncVaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SyncVault (SVTS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SyncVault (SVTS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SyncVault.

בדוק את SyncVault תחזית המחיר עכשיו‏!

SyncVault (SVTS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SyncVault (SVTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SVTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SyncVault (SVTS)

מחפש איך לקנותSyncVault? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SyncVaultב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SVTS למטבעות מקומיים

дин.27.1325606

SyncVault מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SyncVault, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SyncVault

כמה שווה SyncVault (SVTS) היום?
החי SVTSהמחיר ב USD הוא 0.27073 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SVTS ל USD?
המחיר הנוכחי של SVTS ל USD הוא $ 0.27073. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SyncVault?
שווי השוק של SVTS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SVTS?
ההיצע במחזור של SVTS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SVTS?
‏‏SVTS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.41508791793739513 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SVTS?
SVTS ‏‏רשם מחירATL של 0.03146446041021334 USD.
מהו נפח המסחר של SVTS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SVTS הוא $ 244.02K USD.
האם SVTS יעלה השנה?
SVTS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SVTS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:33:02 (UTC+8)

SyncVault (SVTS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

