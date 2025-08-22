עוד על SVL

Slash Vision Labs סֵמֶל

Slash Vision Labs מְחִיר(SVL)

1 SVL ל USDמחיר חי:

$0.034641
$0.034641$0.034641
-16.23%1D
USD
Slash Vision Labs (SVL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:32:54 (UTC+8)

Slash Vision Labs (SVL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.032449
$ 0.032449$ 0.032449
24 שעות נמוך
$ 0.041767
$ 0.041767$ 0.041767
גבוה 24 שעות

$ 0.032449
$ 0.032449$ 0.032449

$ 0.041767
$ 0.041767$ 0.041767

$ 0.052449969060712004
$ 0.052449969060712004$ 0.052449969060712004

$ 0.002311652863941711
$ 0.002311652863941711$ 0.002311652863941711

+4.46%

-16.23%

+79.53%

+79.53%

Slash Vision Labs (SVL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.035477. במהלך 24 השעות האחרונות, SVL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.032449 לבין שיא של $ 0.041767, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SVLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052449969060712004, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002311652863941711.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SVL השתנה ב +4.46% במהלך השעה האחרונה, -16.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+79.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Slash Vision Labs (SVL) מידע שוק

No.3445

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 191.40K
$ 191.40K$ 191.40K

$ 354.77M
$ 354.77M$ 354.77M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

MNT

שווי השוק הנוכחי של Slash Vision Labs הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 191.40K. ההיצע במחזור של SVL הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 354.77M.

Slash Vision Labs (SVL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Slash Vision Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00671151-16.23%
30 ימים$ +0.029386+482.44%
60 ימים$ +0.029488+492.36%
90 ימים$ +0.031435+777.70%
Slash Vision Labs שינוי מחיר היום

היום,SVL רשם שינוי של $ -0.00671151 (-16.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Slash Vision Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.029386 (+482.44%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Slash Vision Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SVL ראה שינוי של $ +0.029488 (+492.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Slash Vision Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.031435 (+777.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Slash Vision Labs (SVL)?

בדוק את Slash Vision Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSlash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Slash Vision Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSVL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Slash Vision Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSlash Vision Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Slash Vision Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Slash Vision Labs (SVL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Slash Vision Labs (SVL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Slash Vision Labs.

בדוק את Slash Vision Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Slash Vision Labs (SVL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Slash Vision Labs (SVL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SVL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Slash Vision Labs (SVL)

מחפש איך לקנותSlash Vision Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Slash Vision Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SVL למטבעות מקומיים

Slash Vision Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Slash Vision Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Slash Vision Labs

כמה שווה Slash Vision Labs (SVL) היום?
החי SVLהמחיר ב USD הוא 0.035477 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SVL ל USD?
המחיר הנוכחי של SVL ל USD הוא $ 0.035477. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Slash Vision Labs?
שווי השוק של SVL הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SVL?
ההיצע במחזור של SVL הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SVL?
‏‏SVL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.052449969060712004 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SVL?
SVL ‏‏רשם מחירATL של 0.002311652863941711 USD.
מהו נפח המסחר של SVL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SVL הוא $ 191.40K USD.
האם SVL יעלה השנה?
SVL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SVL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Slash Vision Labs (SVL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

