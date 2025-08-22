מה זהSlash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs (SVL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Slash Vision Labs (SVL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SVL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של Slash Vision Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Slash Vision Labs כמה שווה Slash Vision Labs (SVL) היום? החי SVLהמחיר ב USD הוא 0.035477 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SVL ל USD? $ 0.035477 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SVL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Slash Vision Labs? שווי השוק של SVL הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SVL? ההיצע במחזור של SVL הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SVL? ‏‏SVL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.052449969060712004 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SVL? SVL ‏‏רשם מחירATL של 0.002311652863941711 USD . מהו נפח המסחר של SVL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SVL הוא $ 191.40K USD . האם SVL יעלה השנה? SVL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SVL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Slash Vision Labs (SVL) עדכונים חשובים מהתעשייה

