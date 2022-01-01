Slash Vision Labs (SVL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Slash Vision Labs (SVL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Slash Vision Labs (SVL) מידע Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community. אתר רשמי: https://slash.vision/ מסמך לבן: https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper סייר בלוקים: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000 קנה SVLעכשיו!

Slash Vision Labs (SVL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Slash Vision Labs (SVL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 418.44M $ 418.44M $ 418.44M שיא כל הזמנים: $ 0.053608 $ 0.053608 $ 0.053608 שפל כל הזמנים: $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 $ 0.002311652863941711 מחיר נוכחי: $ 0.041844 $ 0.041844 $ 0.041844 למידע נוסף על Slash Vision Labs (SVL) מחיר

Slash Vision Labs (SVL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Slash Vision Labs (SVL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SVL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SVLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SVLטוקניומיקה, חקרו אתSVLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SVL מעוניין להוסיף את Slash Vision Labs (SVL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SVL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SVL ב-MEXC עכשיו!

Slash Vision Labs (SVL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SVLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SVL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SVL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SVL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SVL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SVLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

