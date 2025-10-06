LETSTOP מחיר היום

מחיר LETSTOP (STOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.02409, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STOP ל USD הוא $ 0.02409 לכל STOP.

LETSTOP כרגע מדורג במקום #1866 לפי שווי שוק של $ 1.58M, עם היצע במחזור של 65.78M STOP. ב‑24 השעות האחרונות, STOP סחר בין $ 0.0222 (נמוך) ל $ 0.02801 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0224708344105192.

ביצועים לטווח קצר, STOP נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -37.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.65K.

LETSTOP (STOP) מידע שוק

דירוג No.1866 שווי שוק $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M נפח (24 שעות) $ 54.65K$ 54.65K $ 54.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M אספקת מחזור 65.78M 65.78M 65.78M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 99,999,230.81406645 99,999,230.81406645 99,999,230.81406645 שיעור מחזור 65.77% בלוקצ'יין ציבורי SOL

