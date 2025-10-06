STBL מחיר היום

מחיר STBL (STBL) בזמן אמת היום הוא $ 0.07353, עם שינוי של 5.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STBL ל USD הוא $ 0.07353 לכל STBL.

STBL כרגע מדורג במקום #565 לפי שווי שוק של $ 36.77M, עם היצע במחזור של 500.00M STBL. ב‑24 השעות האחרונות, STBL סחר בין $ 0.06609 (נמוך) ל $ 0.0758 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.6107798696411226, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.05027366108223707.

ביצועים לטווח קצר, STBL נע ב -0.95% בשעה האחרונה ו -19.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 463.49K.

STBL (STBL) מידע שוק

דירוג No.565 שווי שוק $ 36.77M$ 36.77M $ 36.77M נפח (24 שעות) $ 463.49K$ 463.49K $ 463.49K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 735.30M$ 735.30M $ 735.30M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 שיעור מחזור 5.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של STBL הוא $ 36.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 463.49K. ההיצע במחזור של STBL הוא 500.00M, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 735.30M.