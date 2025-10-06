Spheron Network מחיר היום

מחיר Spheron Network (SPON) בזמן אמת היום הוא $ 0.008679, עם שינוי של 11.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPON ל USD הוא $ 0.008679 לכל SPON.

Spheron Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- SPON. ב‑24 השעות האחרונות, SPON סחר בין $ 0.00863 (נמוך) ל $ 0.010099 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, SPON נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו -34.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 92.67K.

Spheron Network (SPON) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 92.67K$ 92.67K $ 92.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.68M$ 8.68M $ 8.68M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Spheron Network הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 92.67K. ההיצע במחזור של SPON הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.68M.